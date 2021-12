El Consell de Ministres del govern espanyol ha aprovat avui la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit a les Belles Arts a Genís Matabosch (Figueres, 1977), organitzador del festival Elefant d’Or de Girona i president de la fundació cultural Circus Arts Foundation

Segons destaca una nota de premsa de la fundació, Matabosch “treballa per a la reivindicació del circ com a fenomen cultural des de dues vessants: la producció de grans espectacles internacionals com el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or (…) i la conservació del patrimoni històric sobre el circ i el seu estudi”.

Primer doctor sobre la història del circ a Europa (Universitat de Barcelona, 2019), Matabosch posseeix una de les major col·leccions al món d’objectes vinculats amb la història de l’espectacle. Una selecció d’aquests últims s’exposen a l’únic museu professional sobre les arts circenses d’Europa inaugurat fa un any a Besalú amb el nom de Circusland, Palau internacional de les Arts del Circ,

Després de conèixer la distinció, Matabosch ha manifestat a través del seu servei de premsa que “és un honor inesperat pertànyer a un llistat on hi apareixen noms tan rellevants dins de la història del circ com els artistes Tonetti (pallasso, 1994), Pinito del Oro (trapezista, 1998), Miss Mara (trapezista, 2007) o els empresaris Arturo Castilla (1990) o Manuel Feijóo (1999)”. Dels primers Matabosch n’exposa els seus vestits i d’altres pertinences a les sales de Circusland.

El ministre Miquel Iceta és qui ha fet la proposta per a la concessió de la medalla. L’entrega física de la Medalla es realitzarà juntament amb la resta de 30 personalitats distingides amb la mateixa condecoració en un acte previst pel primer trimestre de 2022.