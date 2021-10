Per què no hi ha un BDS contra la Xina comunista ?

El proppassat 18 un dels columnistes del Washington Post, Max Boot, hi publicava aqueix punyent article The BDS movement shows its hypocrisy by boycotting Israel but not China.

Partint de la crítica a l’escriptora irlandesa Saly Rooney que ha acceptat publicar la traducció de les seves obres per l’editorial del règim Laogaï, (no n’hi ha d’independents), però no ha volgut pas que fossin traduïts a l’hebreu al·legant el seu suport al BDS contra Israel. En canvi, els seus valors morals no la priven de fer negoci amb un règim totalitari que nega les llibertats més essencials al seu propi poble, amenaça Taiwan, ofega Hong Kong i interna en camps de concentració els súbdits musulmans per erradicar la seva religió.

Els vigilants nostrats de la islamofòbia no paren compte en la xenofòbia dels post-maoistes esdevinguts els campions del capitalisme salvatge. D’això se’n diu tenir doble moral. Una actitud molt estesa entre els progressisme abstracte i banal occidental que no vol ser conscient del perill no tan llunyà de l’expansionisme xinès, que accepta les restriccions a la llibertat d’expressió a canvi de diners, i que no té el coratge per enfrontar una amença real. Per contra, blasmar Israel surt de franc, és políticament correcte i permet fer negoci amb els comunistes xinesos.