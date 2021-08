Els paixtuns i la jihad global

L’editorial de Vicent Partal, avui a Vilaweb, és especialment pertinent en assenyalar l’articialitat de les fronteres estatals arbitràriament fixades pels colonitzadors europeus al segle XIX i XX com un dels factors que ha menat als conflictes inter-ètnics de les poblacions compreses dins d’uns límits territorials aliens i ficticis: “El tabú de la frontera inamovible: l’amarga lliçó afganesa. Una frontera, qualsevol frontera, només és temps posat sobre un espai“.

Abans d’ahir, a Le Figaro, el geopolitòleg Alexandre del Valle, assenyalava un doble fenomen, mentre una part dels afgans s’acommoda com a mal menor a l’ordre establert pels talibans des talibans, voire les soutient, per altra part, “les grands perdants sont les minorités religieuses et ethniques non-pachtounes».

D’Israel estant, el Major General ( a la reserva de les FDI) Gershon Hacohen, analitzava en aqueix report publicat el proppassat 23 al BESA Center preveient l’impuls renovat que la victòria dels talibans donarà al jihadisme arreu del món, The Taliban Victory as a Victory of Faith.

Tot fa preveure, com expliquen Hervé Théry et Daniel Dory en aqueix article de fa cinc dies a la revista “Conflits”: Terrorisme et insurrection en Afghanistan : quelques données de base”, que l’enfrontament entre els paixtuns i els jihadistes multinacionals del Califat Islàmic, com ho demostra l’atemptat a l’aeroport de Kàbul abans d’ahir, anirà en augment i només la intervenció de la Xina com a nova potència dominant sobre Paquistan, Iran i ara Afganistan podrà imposar un cert reequilibri transestatal.