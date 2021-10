El jutge Llarena, un cas d”ensimismamiento” espanyol

La persistent, tot i que per ara fallida, persecució del jutge Llarena contra el president Puigdemont i els altres membres del Govern de la Generalitat exiliats fa evident l’autarquia del sistema judicial del Regne d’Espanya, aparentment adherit als principis i valors de la Unió Europea, però a la pràctica aliè, com ho demostren les desproporcionadament nombroses resolucions judicials comunitàries que obliguen a modificar la legislació estatal, ja de per si adaptada amb retard.

A més de resseguir la seva particular batalla judicial mitjançant les cròniques de Josep Casulleras a Vilaweb, cal entendre el capteniment del jutge Pablo Llarena com una mostra de la mentalitat col·lectiva que impregna, no només la judicatura, sinó el conjunt de l’integrisme espanyol contemporani cronificat a l’aparell d’estat i als poders fàctics que dominen el sistema polític constitucional, un cas excepcional a la Europa democràtica.

L”ensimismamiento” és una conducta col·lectiva que ha esdevingut tret identitari del nacionalisme espanyol. Es tracta, probablement, d’un neologisme sorgit del llenguatge popular a començament del segle XIX i recollit per primer cop al “Diccionario Nacional” (1846-1847) de l’erudit progressista gallec Ramón Joaquín Domínguez (1811-1848), que el va definir com “abismarse en sí mismo; pensar consigo de sí mismo, haciendo abstracción de todos los objetos que lo rodean.” José Ortega y Gasset va ser un dels intel·lectuals que al segle XX va actualitzar la noció en un text titulat “Ensimismamiento y alteración”, publicat l’any 1939, afirmant que és “un espléndido vocablo, que solo existe en nuestro idioma”. Als nostres dies, el reivindica Pedro Álvarez de Miranda, “Ensimismarse”, (Instituto Cervantes, 10 d’abril del 2013), qualificant-lo de “magnífico verbo”.

Tot i aqueixes lloances, l”ensimismamiento” està poc estudiat des d’un punt de vista històric i polític. Sembla evident que neix en una etapa decadent de l’imperi espanyol, afectat de les progressives independències de les nacions llatinoamericanes que culminen amb “el desastre del 98“. Aqueix declivi el miren de capgirar uns pocs intel·lectuals regeneracionistes (Joaquín Costa, en lloc destacat), però, a diferència dels seus coetanis catalans de la Renaixença, tenien escassa incidència a la societat que maldaven per revitalitzar, eren esforços individuals que no arribaren a bastir un projecte cultural col·lectiu ni van tenir cap projecció cap al sistema polític de la Restauració. Ja ho va deixar escrit Antoni Jutglar al seu magnífic assaig “La España que no pudo ser”.

Com encertadament descriu Lourdes Sánchez Rodrigo: “Per això, la seva nostàlgia del temps passat, la seva atracció per una Castella primitiva i medieval -l’única que creien autèntica-, o la seva nostàlgia per la infància, que no és sinó la simbolització d’aquest passat, la recerca d’un paradís perdut de clara influència romàntica, així com la seva admiració pels pobles, perquè encara conserven un mode de vida incontaminat de tots els canvis que havia sofert el món, els canvis materials i els espirituals. Una admiració que els portarà al menyspreu per les ciutats modernes, o sigui, civilitzades” (“El Regeneracionisme català a Espanya”, Miscel·lània Joan Fuster, Volum V, PAM, 1992, pàgina 226).

Avui dia el ruralisme castellà ha estat substituït per la follia de la megalòpoli madrilenya, però la mandra intel·lectual, la misèria moral, l’actitud refractària a les exigències contemporànies de llibertat i prosperitat, subsisteixen en la mentalitat integrista i supremacista de les elits que exerceixen l’hegemonia ideològica (per dir-ho d’alguna manera) i garanteixen la continuïtat de l’ordre estatal. De les quals Pablo Llarena n’és exponent destacat.