El coratge d’Israel fet cançó: “October Rain”

D’ençà l’atac genocida perpetrat pel gihadisme palestí el proppassat 7 d’octubre contra el poble jueu han proliferat “les musiques empreintes de rage et de résilience” que ahir mostrava The Times of Israel. Els sentiments d’un poble que lluita coratjosament per la seva supervivència no és de bon grat pels organitzadors del festival d’Eurovisió d’enguany consideren excloure la participació d’Israel al·legant el caràcter “polític” de la cançó escollida, “October rain”, que ha d’interpretar Eden Golan.

Davant el previsible boicot, “la société de radiodiffusion israélienne Kan a refusé de modifier un tant soit peu lesdites paroles, jugées donc “trop politique” par l’Union Européenne de Radio-télévision (EBU), et préférant encourir un refus de participation au concours plutôt que d’obtempérer. “Cette chanson n’est pas politique, ne parle pas de guerre ou de conflit, mais exprime les sentiments du peuple. Il s’agit d’une chanson émouvante qui parle du renouveau et de la renaissance, qui évoque une réalité de perte et de destruction, qui décrit l’opinion publique actuelle en Israël aujourd’hui”.

Tribune Juive n’ha fet pública la versió francesa:

Les écrivains de l’histoire

restent près de moi

Regarde-moi dans les yeux et tu verras

Les gens partent, mais ne disent jamais au revoir

Quelqu’un a volé la lune ce soir

a pris ma lumière

Tout est noir et blanc

Quel est l’imbécile qui vous a dit

Que les garçons ne pleurent pas?

Des heures et des heures et des fleurs

La vie n’est pas un jeu pour les lâches

Pourquoi le temps devient-il fou ?

Chaque jour, je perds la tête

accroché à ce voyage mystérieux

Je danse sur une tempête

Nous n’avons rien à cacher

Ramène-moi à la maison

Laisse le monde derrière

Et je te promets que plus jamais

Je suis encore trempé par la pluie d’octobre

Pluie d’octobre

Vivre dans la fantaisie

En extase

Tout est censé être

Nous mourrons mais l’amour ne mourra pas

Des heures et des heures et des fleurs

La vie n’est pas un jeu pour les lâches

Pourquoi le temps devient-il fou ?

Chaque jour, je perds la tête

accroché à ce voyage mystérieux

Danser sur une tempête

Nous n’avons rien à cacher

Ramène-moi à la maison

Et laisse le monde derrière

Et je te promets que plus jamais

Je suis encore trempé par la pluie d’octobre

Pluie d’octobre

Pluie d’octobre

(extrait en hébreu)

Il n’y a plus d’air à respirer

Il n’y a pas de place, je ne suis pas là jour après jour

Ce sont tous de bons enfants, chacun d’eux