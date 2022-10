Anotacions a Anna Politkóvskaia: “La Russie selon Poutine”

Anna Politkóvskaia (1958-2006) fou una periodista russsa d’origen ucraïnès (el seu cognom de soltera era Mazepa), assassinada per un sicari del règim el 7 d’octubre del 2006, el mateix dia que Vladimir Putin celebrava el seu 54è aniversari.

Casualment, el proppassat 7 d’aqueix mes em trobava a París i a la llibreria on vaig anar tenien exposat el llibre que va dedicar a despullar el règim de Putin, editat inicialment a Anglaterra al 2004 i traduït al francès dos anys més tard per Éditions Gallimard. No hi ha versió catalana malgrat fou apadrinada pel PEN Club nostrat l’any 2002.

En aqueix llibre punyent -escrit al començament del mandat de Putin- descriu cruament el caràcter del seu règim, sorgit de l’evolució de l’aparell polític i policial soviètic per mitjans mafiosos (“sous Poutine, la mafia dicte ses règles à l’État”, pàgina 200), adaptant “el capitalisme la russa” a l’economia global amb la complicitat inicial d’Occident, delerós de trobar un “home fort” que assegurés l’estabilitat de l’estat més gran del món. “Il est illusoire et absurde d’attendre que l’Occident nous tende la main. C’est à peine s’il réagit a la politique antiterroriste de Poutine. Du reste, la Russie telle qu’elle est aujourd’hui est parfaitement à son goût. Tant qu’il l’approvisionne en vodka, en caviar, en gaz et en pétrole, le marché russe, tout exotique qu’il est, fonctionne en tout point comme l’Occident le veut” (pàgina 374). Front aqueixa complaença culpable aixeca la seva veu: “Nous ne voulons plus être des esclaves, même si cela sert les intérêts de l’Occident. Nous exigeons la liberté” pàgina 7). Silvio Berlusconi, Gerhard Schröeder i Jacques Chirac són alguns dels dirigents europeus que esmenta com a principals còmplices de Putin (pàgina 342).

Descriu l’actual autòcrata com un producte del KGB, “sa principale préocupation reste de régler ses comptes avec ses concitoyens épris de libertés” (pàgina 7). “Poutine a, pour pur hasard, mis la main sur un pouvoir gigantesque et il en use de manière catastrophique. Je le déteste parce qu’il n’aime pas le peuple. Il nous méprise, il ne nous voit que comme un moyen d’arriver a ses fins, d’étendre et de conserver son pouvoir” (pàgina 357). “Avec la confirmation de Poutine au pouvoir, c’est le système soviétique qui prend sa revanche” (pàgina 342).

També forneix una explicació del per què l’exèrcit rus defalleix a l’actual guerra d’Ucraïna: “En Russie, l’armée est un système clos semblable à une prison. Comme dans une prison, nul n’y entre de son plein gré, et une fois que les autorités vous ont mis là, votre existence devient celle d’un esclave” (pàgina 9). Més de 500 soldats van morir a causa dels maltractaments dels seus comandaments l’any 2002, impunement, i encara “les officiers sont unis dans leur haine commune des mères des soldats” (pàgina 11), que són les que es mobilitzen per demanar explicacions per via judicial. La jerarquia militar és una nomenclatura que actua com un poder fàctic sense control ni parlamentari ni judicial, desprestigiada arran de la fallida ocupació d’Afganistan i, sobretot, després de perdre la primer guerra davant els independentistes txetxèns (1994-1996), reben carta blanca de Putin per practicar mètodes genocides a la segona guerra (1999-2009) per tal d’assegurar l’ocupació russa. El silenci d’Occident encoratjà les posteriors agressions contra Geòrgia i Ucraïna, passant per la intervenció a Síria fent costat al règim d’Al-Assad.

Com deia ahir Svetlana Aleksiévitx ahir a Vilaweb en rebre el Premi Internacional Catalunya: “Viurem el feixisme rus”, encara a casa nostra molts no ho vulguin veure.