Després de dos anys aturats per culpa de la pandèmia, es reprèn a Vila-real el Voluntariat pel Valencià. En realitat, tot consisteix en posar en contacte a uns voluntaris que volen aprendre Valencià amb altres disposats a ensenyar-lo.

Com totes les llengües, el Valencià s’aprèn fent-lo servir. I el primer pas sempre és parlar-lo. D’aquesta manera, les parelles lingüístiques es trobaran una vegada cada setmana per a xarrar d’allò que els interesse; però en Valencià. La iniciativa tira endavant gràcies a la col·laboració entre Escola Valenciana, que proporciona uns materials bàsics, l’Ajuntament, que ho coordina tot, i l’associació cultural Socarrats, que farà tant com puga per a proveir de voluntaris per ensenyar a tothom que estiga disposat a aprendre.

Esperem que després de dos anys d’aturada pel virus, ara que ha començat una guerra que segur que ens durà una nova onada migratòria provinent dels països de l’Est d’Europa, tothom entenguem que per aquells que viuen ací, és important conèixer la llengua d’ací. Si, al capdavall, s’ha de treure aquell argument de “així ens entenem tots”, cal advertir que la pràctica totalitat dels qui venen ja saben una mica d’Anglès, que els serveix allà on vagen del món. Ja costa d’entendre com, després de tants i tants anys d’allò de l’estatut d’autonomia, aquestes coses encara s’hagen de fer a base de voluntat.

De moment, les parelles lingüístiques es trobaran el proper dia trenta-un de març. Fins llavors, tots aquells interessats en participar, es poden adreçar a qualsevol de les tres entitats. I trobaran els formularis per inscriure’s a la web de normalització lingüística.