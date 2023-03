Maria Trulls Algué: “Santa hipocresia”, un poema de 1888

Continuo la redacció del llibre sobre poesia anarquista catalana del XIX, i inclourà també poetes no explícitament anarquistes però que publiquen en revistes anarquistes, com la Maria Trulls. Els seus poemes, per cert, crec que no estan inclosos en el seu únic llibre publicat avui introbable.

Santa Hipocresia

Aquell home estrafolari

que fa maldats a desdir

i diu que no pot dormir

si abans no resa el rosari;

que fins porta escapulari

i enganyat de nit i dia,

sens dubte és fidel devot

de la Santa Hipocresia.

La beata que procura

no faltar mai al sermó,

que fingeix gran devoció

però del pròxim murmura

ser la hija de María,

sabeu de qui n’és devota?,

de la Santa Hipocresia.

Lo capellà que predica

lo dejuni i l’oració

mentre ell menja capó

i per res se mortifica;

com lo que diu no practica,

qui amb raó no creuria

que és un fervorós devot

de la Santa Hipocresia?

I aquell que diu que no creu

en religió ni en sants

i pestes dels capellans

diu quan ningú el sent ni el veu,

que en secret diu que és ateu

però que en públic canvia;

digueu-me: no rendeix culte

a la Santa Hipocresia?

Amb lo que deixo apuntat

crec hi ha lo suficient

per provar que certa gent

viu sols de la falsedat;

i deixar ben demostrat

que dels Sants d’avui en dia

cap n’hi ha de tan venerat

com al Santa Hipocresia.

[La Tramontana, número 384, 19 d’octubre de 1888, pàgina 4]