ESMORZAR VALENCIÀ

L’ ESMORZAR DE FORQUILLA VALENCIÀ

Esmorzar, esmorzaret i esmorzarot. A la Ribera, l’esmorzar és amb “gasto”. El gasto són generalment les olives, els cacaus ( i tramussos també) i l’ensalada, més el vi amb llimonà o la gerra de cervessa. Generalment també entra el café o el cremaet (cigaló o rebentat) i i pot canviar el preu, segons si és café sol, cremaet o café i copa. El cas és que el gasto és allò que va a banda de l’entrepà, l’entrepà te’l pots dur de casa o que te’l facin al bar. L’ emorzar o esmorzaret valencià sol ser un entrepà, mentre que l’ esmorzar de forquilla de Catalunya o el berenar mallorquí sol incloure plats com el Cap i pota, els “Callos” o tripes, els Peus de porc , el Frit, etc. A Espanya no si sol a ver un equivalent exacte (de fet ni hi ha paraula per designar-lo, jae que “almorzar”, en castellà correcte, és dinar) i sol tendir als ous ferrats, sovint amb acmpanyaments. “Almorzar” forma part del castellà no normatiu per part dels hispanoparlants del País Valencià, Aragó i Catalunya. Però el desayuno espanyol típic és a base de café amb lliet i xurros, i algunes vegades (com he vist a Sòria, “desayno del campesino”, am bous, xoriço, etc, que és el prreferit de molts hispans a Catalunya.

Un apunt: a aquest tipus d’esmorzar a la Ribera he escoltat que s’anomena “esmorzar d’hómens”, heretat de quan “les dones estaven a la cuina i els hómens anaven al casino”. Ho apunto perquè, ja posats, caldria desterrar aquesta apreciació.

L´esmorzar o esmorzret valencià sol estar furmat per magnífics entrepans- de fet entrepà é una parula valenciana-: de blanc i negre (botifarra de ceba i llonganisssa o salsitxa), de calamara l sèpia amb allioli, de truita d’ alls tendres, de llom amb formatge fresc, sang amb ceba… Alguns tenen nom propi, com el Brascada (vedella, ceba fregida, pernil), l’ Almussafes (sobrassada, formatg,e ceba fregida) o el de Carn de cavall amb alls tendres. i un munt de creacions tan imaginatives com delicioses. Alguns porten alioli i creïlles (patates) fregides. A part dels tramussos, olives, etc. es pot acomanyar d’ un pimentons (pebrots) envinagrats o en salmorra.

De totes maneres, al País Valencià, on hi he tingut els millors amics, també he menjat suculents esmorzars o esmorzarets amb sang amb ceba, fetges,arengades amb pebrot i ceba (sardines), tanda (menuts) etc.