cuina medieval

ALMADROC (Salsa de formatge)

L’ almadroc és una salsa exquisida, que pot acompanyar carns a l’ ast o al forn (aviram, porc, garrí o porcella, així com verdures bullides, escalivades o fetes al vapor o a la planxa.

Ingredients

Formatge ratllat ,2 o 3 grans d’ all, aigua

Elaboració

Poseu els grans d’ alls, pelats i el formatge ratllat en un morter. Piqueu-ho molt bé amb la mà de morter. Quan serà ben picat, reduït a una pomada, afegiu-hi un raig d’aigua calenta i continueu picant amb la mà de morter, però no la remeneu, ja que es negaria o destriaria. Ha de quedar espès.

Notes

Podeu fer servir el formatge que us vingui de gust però sobretot d’ ovella.

AMANIDA D’HERBES

Les amanides medievals podien incloure “lletuga” o enciam, “endívia” o escarola, “eruga” o ruca, “lecsons”, lletsons o llicsons, verdolagues i altres herbes. Al Llibre de Sent Soví apareixen citades algunes d’ aquestes herbes, no solament emprades amanides, sinó en altres plats: per exemple, en la crema dita lletugat.

Ingredients

1 mata d’ enciam llarg (o altres herbes d’ amanida al gust)

uns brots de verdolaga (o qualsevol herba: canonges, xicoina o xicoira, ruques o rúcula…)

sal, oli i vinagre

Elaboració

Prepareu l’ amanida com es fa correntment, netejant bé els fulles d’ enciam i les herbes i escorrent-les encara millor. Afegiu-hi unes quantes fulles de verdolaga i amaniu-ho amb un pols de sal, un raget de vinagre i un bon raig d’ oli. Serviu-ho tot seguit.

Notes

Hi podeu afegir canonges, xicoies o pixallits, ceba, olives negres o morades.

Les verdolagues es troben a la primavera- estiu, i s’ han de collir tendres, abans que floreixin i granin. És un herba silvestre molt corrent als nostres horts i camps. Les verdolagues hi donen una textura cruixent i un elements refrescant.

També les fruites se servien com a amanides.