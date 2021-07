Sóc català lliure. El 1r d’octubre ho vaig decidir i votar, i vam guanyar democràticament, i ara ja estic censat a la República Declarada. En som 98.167.

El 3 de juny d’enguany vaig escriure aquest post, aleshores érem 97.700 els censats al Consell per la República, avui en som 467 més, o sigui 98.167 votants del 1r d’octubre que ens hem censat a la incipient República Catalana Independent. Així ja som nacionalment lliures per voluntat pròpia.

3 de juny del 2021:

12 de juliol del 2021:

QUAN RESPIRAREM COM CATALANS LLIURES?

FEM-NOS FORTS, FEM-NOS REPÚBLICA LLEIAL AL 1r D’OCTUBRE

ESDEVINGUEM UNA FORÇA IMPARABLE DE CONVENCIMENT

el “ja-nhi-ha-prou” serà el crit final

quan diguem adéu a espanya

Jo, Salvador Molins, ja he fet aquest pas i m’he censat al

CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

Sóc un català lliure! I junt amb els altres 98.167 catalans que fins avui ja han fet aquest pas de responsabilitat i d’alliberament, aquesta passa darrera d’unes altres passes, concretament el procés de Consultes, la Consulta del 9N, el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, legítim, legal, vinculant, corresponsable entre tots nosaltres, arriba la passa de l’apoderament, el no delegar la meva sobirania a ningú altre que a mi mateix, no vull que ni Puigdemont, ni Junqueras, per dir dos noms, em facin cap favor, no espero que m’ho facin ells, he de fer-ho jo! Sense demanar permís a ningú, sense esperar ordres de ningú!

Vaig votar, vam votar, vam guanyar, vaig guanyar, vam emetre un Mandat del Poble per al Poble, vaig emetre un Mandat del meu Poble per al meu poble, i ara tenim la INCIPIENT (que ja és i és vol manifestar) LA NOSTRA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT! la nostra i la meva.

Qui no ho tingui clar que no ho faci, que no s’amoïni, que segueixi sent esclau d’Espanya, insultat d’Espanya, reprimit d’Espanya, subjugat, malmès, espoliat, multat, empresonat, … no cal que tingueu pressa els que dubteu o reboteu per despit o per sensació de fracàs o de sentir-vos enganyats per aquells a qui heu delegat i us han fallat com sempre.

Jo crec que els convençuts hem de tirar milles, caminar, engegar motors, edificar aquesta incipient República Catalana Independent. Els 97, 98, 99 , … mil hem de començar i faria bé Puigdemont, Ponsatí, Comín i tots els altres comandaments d’inundar-nos de Consultes i altres tasques pertinents! Tenim ganes de marxa, … però sobretot no ens vingueu amb coses com anar donat voltes a la Monarquia de l’enemic del nostre Poble! Prou d’espanya! Lluny d’espanya! Ja! per favor! Volem respirar sense espanya!

Creiem que per començar avançar ja som molts i tot seguit podem ser més i ho serem. Cal que CxR es posi les piles. No ho fan i crec que Puigdemont va frenat, allò de l’interruptor. Hem de desbordar-los. Necessitem molts grups patriòtics amb consciència de Consells Locals rebels, no pas dòcils. L’estructura i funcions del CxR ha de dependre dels 98.167 no pas de Junts. Si fan cas de Junts o d’ER, aleshores perquè ens hem d’adherir a la incipient República Catalana Independent? Si actuen així no és estrany que molts catalans no se’n refiïn. Si som, siguem! Visquem la Independència que vam guanyar el 1r d’octubre i completem la DUI del 27 d’octubre de 2017.

“FEM-LO FORT!! FEM-NOS TOTS MEMBRES DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA!”

A cada atac… Un adherit més.

A cada nou atac més virulent… Un nou Consell Local, cdr, procés constituent, sectorial, territorial, Vilaweb, llaços grocs,…

Tots junts, organitzats, connectats, enxarxats al territori, sempre apunt per quan calgui i tinguem el suficient coratge per dir el “PROU” definitiu.



Salvador Molins, Josep Vilalta, Joan Sabata, …

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002

Amics de Josep Espelt, Pere Esteve, Xirinacs, Mossèn Dalmau, Pare Hilari Raguer, … en la memòria.