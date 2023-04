L’independentisme ho ha dit ben clar: Primer d’Octubre i DUI del 2017

Claretat independentista de l’1-O i la DUI.

(No ens fem trampes al solitari)

L’1-O vam votar o vam guanyar i el 27-O vam fer i guanyar la DUI, ara sols cal completar-ho.

“Aragonès insisteix en la validesa de l’acord de claredat malgrat tenir el parlament en contra:”

https://www.vilaweb.cat/noticies/aragones-insisteix-en-la-validesa-de-lacord-de-claredat-malgrat-tenir-en-contra-el-parlament/

vilaweb.cat

44 primers comentaris dels subscriptors:

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

12.04.2023 | 03:13

La claretat independentista és ben clara, són les mateixes condicions del 1r d’octubre de 2017, la mateixa pregunta, el 50+1% de respostes afirmatives, la participació homologable a aquest tipus de procesos dins l’àmbit europeu i de les democràcies occidentals, delimitat sols al territori que es vol autodeterminar, i el caràcter vinculant, sols hi manca una cosa, el compromís del Regne d’Espanya de reconèixer el resultat que n’esdevingui i entrar immediatament en la negociació de repartiment d’actius i passius i d’immediata aplicació.

Sr. Aragonès, quan tingui l’acceptació d’un nou Referèndum amb aquestes condicions, sense trampes, signat davant relators de la comunitat internacional, avisins. Nosaltres, els independentistes de l’1-O i de la DUI del 27 d’octubre de 2017 som ben clars. Qui no és gens clar ni democràtic són Espanya i els espanyolistes.

La pretensió de posar ben clares aquestes condicions sobre la taula de diàleg que ER i el govern espanyol és van inventar sols per blanquejar la situació del conflicte real i secular entre Catalunya i Espanya, i que han desprestigiat una i una altra vegada no són gens creïbles.

Demés 43 comentaris …

Foto del perfil de alexandre Cases

alexandre Cases

11.04.2023 | 22:19

Delenda est Esquerra.

Foto del perfil de magi sendra

magi sendra

11.04.2023 | 20:16

Mentre hi hagi rucs, n’hi haurà que aniran a cavall, S’ens pixen a sobre, i lo més fotuts, es que n’hi ha que se’l creuen. Quina manera de fotre’s de la gent

Foto del perfil de

11.04.2023 | 19:55

Jo sí que me’n crec el Mini-Honorable-Precidente-Manyó:

Se’n diu la tàctica de la tinta del calamars.

Tot tèrbol però ben acaçat que el tenim.

Josep Blesa (València)

Foto del perfil de Josefina Timoneda

Josefina Timoneda

11.04.2023 | 19:40

Tremolen pels sondejos de les properes eleccions municipals i,ara a corre-cuita bramen per un nou referèndum. Ens prenen per imbècils i,a fe de déu que n’estem farts

Foto del perfil de Joan Cuscó

Joan Cuscó

11.04.2023 | 19:37

L’acord de claredat ha de ser com ens posem d’acord, d’una manera clara, per tirar endavant la República Catalana aprovada per majoria en el Referèndum del Primer d’Octubre.

Foto del perfil de Josep Maria Foguet

Josep Maria Foguet

11.04.2023 | 19:04

L’única solució és que quedin totalment derrotats ha les eleccions municipals

Foto del perfil de Annamanu Ràfols

Annamanu Ràfols

11.04.2023 | 18:10

Un polític tèrbol i que ha enganyat s’atreveix a parlar de claretat.

AIXÓ si que es ben clar : http://www.estatdedret.cat

Foto del perfil de Meritxell Borràs

Meritxell Borràs

11.04.2023 | 17:48

Sospito que el resultat serà que la majoria vol l’encaix en un estat federal….

Foto del perfil de Violant Trepat

Violant Trepat

11.04.2023 | 17:45

Dimissió.

Foto del perfil de Marià Armengol

Marià Armengol

11.04.2023 | 17:29

Quina foto més maca!

Quin pas ferm, decidit… Quin somriure de satisfacció…

Es veu que estàn ben contents de la seva ‘feina ben feta’…

Si alguna cos té aquest ‘govern efectiu’ es claredat… sobretot d’idees…

Sí, s’els veu clarament el llautó.

Foto del perfil de Rubén Cruz

Rubén Cruz

11.04.2023 | 16:40

Ja que anuncia ara el tripijoc per fer-lo rodar després de les municipals, aprofitem cada acte de campanya de cada partit autoestelat per fer que s’hi pronunciïn els respectius candidats.

Serà interessant veure com el mossèn ufanós treu pit de la idea, el Trias el despatxa amb una sortida pujoliana de l’ “ara no toca, toca el govern municipal”, i canvia de tema. El Collboni dirà “quin disbarat, això aviat ho arreglarà l’ Illa sense fer-los perdre el temps als catalans”. La Colau dirà que això no evitarà els desnonaments ni crearà habitatge social, però si de cas que les preguntes del pacte es facin en espanyol perquè tothom pugui dir que no. I finalment, la candidata cupaire que s’està fent conèixer a còpia d’estirabots ho trobarà un intent de la burgesia catalana de manifassejar els interessos de la classe treballadora, secció esclavitzada pel capital i abusada pel patriarcat.

Foto del perfil de PAU BOLDU

PAU BOLDU

11.04.2023 | 16:33

Ves a enganyar a la abuela, Aragones de casa rica i franquista

Foto del perfil de Joan Royo

Joan Royo

11.04.2023 | 16:14

Venedors de fum, qui dia passa any empeny i a viure del “cuento”.

Foto del perfil de Mercè Duran

Mercè Duran

11.04.2023 | 16:14

Li ha agafat gust a fer compareixences sense substància.

Tenim un President que ni escolta ni compleix el que diu el Parlament. Aïllat en la la seva torre d’Ivori i encomanant-se a qui no la votat.

Plegui, si us plau, convoqui eleccions i plegui.

Poden fer un joc de rol amb la Matagalls, el Pare Carbasser, el Rigoberto, el Mossèn i vosté , el MH Petarró

Foto del perfil de Josep Espinosa

Josep Espinosa

11.04.2023 | 15:45

El Vila Webbo dels collons només vol que torturar-me . Cada vegada que veig aquestes cares tinc tragits i em fa florir els instints assassins .

Foto del perfil de Miquel Urquizu

Miquel Urquizu

11.04.2023 | 14:46

Pesat!!

El que has de fer és convocar eleccions al parlament ja!!!

Foto del perfil de Ferran Majó

Ferran Majó

11.04.2023 | 14:41

Diu Aragonès:“Quin independentista pot anar en contra d’un referèndum de Catalunya? Perquè l’acord de claredat és això”

No. El que proposeu és substituir el referèndum del 1-O, perquè no us agrada el resultat, per un altre amb les regles de joc corruptes, on el no i l’abstenció tinguin més pes que el si.

Recordeu allò de “tendría que votar toda España la independencia de Cataluña”?doncs és això, però dissimulat.

Foto del perfil de Miquel-Àngel Montserrat

Miquel-Àngel Montserrat

11.04.2023 | 14:34

No cal comentar gaire més… l’únic que podem fer és que a les municipals es cardin una hòstia com un piano. Aleshores, potser, potser… començaran a escoltar.

Foto del perfil de Marc Mateos

Marc Mateos

11.04.2023 | 14:06

-L’acord aquest de claredat ja el vau incomplir, recordes?

-El referèndum ja el vam fer sota una pluja de porres, recordes?

Els vostres amos us han encomanat que aneu estirant el xiclet tot el possible i aviam si podeu colar-nos un altre referèndum que ja s’encarregaran, ells i vosaltres (colla de botiflers) que el perdem.

Convoqueu eleccions i dimitiu, miserables!

Al final haureu de sortir en globus, desgraciats!

Foto del perfil de CARLES MILLAN

CARLES MILLAN

11.04.2023 | 14:06

Deixaran passar el temps i mentrestant faran bullir l’olla. I tots els col·locats cobrant generosos sous.

Foto del perfil de Gemma Pané

Gemma Pané

11.04.2023 | 14:03

Però aquest home, està al cas del que diu ???

Foto del perfil de Maria C. Colomer

Maria C. Colomer

11.04.2023 | 13:49

El govierno” del estat no vol referèndum, ni l’ha volgut. El referèndum ja l’hem fet, el 1-X-17. I hem proclamat la Independència, que està aturada. Només cal activar-la. Això pot fer. Però intentar rebregar la situació perquè “cap indepe ndentista es pot sentir…”com? vol que ens dividim?vol una “independència-autonomista?

El sentia per la ràdio i no podia entendre el seu nivell de coeficient d’intelligència o de maldat.

No ens ho deixarem fer.

Foto del perfil de Agustí Delgado

Agustí Delgado

11.04.2023 | 13:48

L’acord de la claredat de la impotència i la submissió: aquest és el seu nom complet.

Foto del perfil de Juan Antonio Grau

Juan Antonio Grau

11.04.2023 | 13:43

Eleccions a la vista . Tot calculat. No cola. Ja vam votar Aragonés, no te’n recordes? . Falsos més que falsos.

Foto del perfil de Marcel Barbosa

Marcel Barbosa

11.04.2023 | 13:37

No tantes lamentacions i més accions. A Sant Jaume, a cantar govern dimissió!

Foto del perfil de SANTIAGO RODRIGO

SANTIAGO RODRIGO

11.04.2023 | 13:36

D’això a casa meva en diuen COLLONADES.

Suposo que vol donar alguna “pagueta” als afins.

Foto del perfil de Marcel Estadella

Marcel Estadella

11.04.2023 | 13:15

Si vols empantanar i dilatar la resolució d’un tema, crea una comissió d’estudi. Si a sobre muntes tot el “tinglado” que es proposa, sempre es pot arribar a les properes eleccions amb el tema “en marxa” i que justifiqui seguir com estem. El problema de tot plegat es que a força de mentir i enganyar sembla que ens hi hagin acostumat.

Foto del perfil de Josep Antoni Cerdà

Josep Antoni Cerdà

11.04.2023 | 13:15

I què opina el PSOE?

Foto del perfil de Carles Serra

Carles Serra

11.04.2023 | 12:55

LO que es exigible és no mentir; sou un mal anomenat govern de Vichy

Foto del perfil de Pere Guarch

Pere Guarch

11.04.2023 | 12:51

El govern, com a poder executiu, cal que presenti iniciatives polítiques. És exigible.

Foto del perfil de AFRICA ARCE

AFRICA ARCE

11.04.2023 | 12:51

Ja hem votat i hem guayat.No cal un altre referéndum.

Foto del perfil de Josep Maria Pagès

Josep Maria Pagès

11.04.2023 | 12:51

Déjà vu.

Foto del perfil de Joan Rius

Joan Rius

11.04.2023 | 12:50

Tampoc no els no els vam votar per marejar la perdiu a aquets colla de vividors de l’Estat.

Foto del perfil de AFRICA ARCE

AFRICA ARCE

11.04.2023 | 12:49

I no se por fer- lo fora, per no fer cas del parlament i anar a la seva?

Foto del perfil de Adrià Guixà

Adrià Guixà

11.04.2023 | 12:47

Ara s’inventa un altre estratagema per anar marejant la perdiu per mantenir-se a la butaca i anar passant temps fins a poder aconseguir a còpia de mentides l’ objectiu polític acordat amb el mossèn Junqueras i amb l’hipòcrita Vilalta que no es altra que acabar dissolvent el sentiment independentista català.

Foto del perfil de josep ortinez

josep ortinez

11.04.2023 | 12:46

A veure, Sr. Aragonés,

quan el parlament de Catalunya ha enviat una delegació al parlament de Madrid a demanar de fer un referèndum i aquells els hi van dir que ni parlar-ne doncs em sembla un intent de presa de pel voler-nos vendre una altre vegada la mateixa moto.

Em sembla que no he insultat a ningú.

Foto del perfil de JOSEP Mª Teixido

JOSEP Mª Teixido

11.04.2023 | 12:44

La questió es ensarronar al personal, fàstic.

Foto del perfil de Joan Anton Mencos

Joan Anton Mencos

11.04.2023 | 12:32

1. Quí seleccionarà el “Consell acadèmic”?

2. Quí garantirà que la composició dels “focus grup” sigui representativa de la societat i no una representació d’ER?

3. I ha pocs exemples de “acords de claredat” El Canadà, perpetrat pel Govern Canadenc, que va aconseguir aturar el moviment independentista.

Montenegro, perpetrat pes la UE, amb l’objectiu que guanyés el NO. El Govern Montenegrí ja va dir que si el SI obtenia el 50% + 1 vot declararia la independència.

En fí, ganes d’ensarronar al personal.

Foto del perfil de Joan Brucet

Joan Brucet

11.04.2023 | 12:31

Quanta xerrameca buida de contingut per enganyar a la gent fent veure que serviu pet alguna cosa.

Llàstima perquè els fets us delaten.

Foto del perfil de enric llopis

enric llopis

11.04.2023 | 12:23

Uns quants ja no ens creiem la pastanaga. Sempre queden els rucs que porten aclucalls i us segueixen donant suport.

Foto del perfil de Agusti VILELLA

Agusti VILELLA

11.04.2023 | 12:19

..I qui dia passa, any empeny

Foto del perfil de Rosa Guallar

Rosa Guallar

11.04.2023 | 12:19

Quin fàstic

Foto del perfil de David Jacob Climent

David Jacob Climent

11.04.2023 | 12:14

La menjadora?