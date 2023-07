Integrem tots els territoris a la República Catalana Independent.

Procés de Recuperació de la Plenitud de les terres de parla catalana:

Andorra, Catalunya, … Països Catalans

No és cap rucada. Recordo un article, pels voltants de l’octubre del 2017, en el que es defensava la incorporació paulatina de territoris per voluntat pròpia a la incipient República Catalana Independent, confederada, començant per les comarques, pobles i ciutats més proclius a la Independència.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

Votem “Primer d’Octubre i DUI”

Votem no som ni volem ser Espanya!

Votem “Via fora!!! …

PS1: Debat, atacs i contra atacs, consignes, ordres, aportacions, consultes, idees, mandats, conclusions … Lluita per a l’alliberament del nostre Poble mil’lenari. Per a mi, l’espai Vilaweb inserit dins la totalitat del Moviment per a la Independència (MxI) … és això !

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS2:

Les Òrcades: Andorra, com si diguéssem.

https://www.vilaweb.cat/noticies/les-orcades-andorra-com-si-diguessem/