Un sol objectiu … Independència! Escòcia i Catalunya, camins i moments diferents, però una mateixa voluntat.

La perssistència escocesa, tot un exemple de determinació i moral de victòria.

Totes les nacions tenen dret a la Independència.

El Tribunal de Dret Internacional de La Haia en el cas de Kossovo va crear Jurisprudència quan va dictaminar que la DUI votada i guanyada pels diputats electes d’una nació és legítima, legal i conforme al Dret Internacional.

Per això és tant important per a Catalunya que tots els independentistes catalans reafirmem el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya del Primer d’octubre de 2017, convocat vinculant, votat i guanyat, i que ens disposem i preparem per a completar la DUI catalana votada al Parlament Català pels diputats electes i guanyada per majoria absoluta i portar-la finalment a l’esmentat Tribunal de Dret Internacional de La Haia per a la seva certificació i reconeixement.

Paral’lelament cal preparar un paquet de suports internacionals de caire econòmic, de valors i geoestratègics.

El Consell de la República, Catalana i Independent, ha de prendre seriosament totes aquestes consideracions entorn de la DUI, que s’ha demostrat possible, seriosa i guanyadora en l’esmentat cas Kossovè.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Escòcia es juga avui i demà l’aval judicial del referèndum a la Cort Suprema britànica

https://www.vilaweb.cat/noticies/escocia-referendum-judicial-cort-suprem-britanica/

PS2

Hi ha diversos camins per assolir la independència, un d’ells és la DUI.

PS3:

Al Consell de la República ja som 102.386 els catalans. censats com a ciutadans de la incipient Catalunya independent en forma de República.

Fem fort el Consell de la República i connectem-lo al territori enxarxar-nos tots plegats.