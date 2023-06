És tan senzill, Llengua, Nació, Independència: 1-O i DUI.

23J de 2023

Tancament d’Urnes en contra del Vot captiu al vostre xantatge i inutilitat.

No és que els altres partits es posin d’acord de seguida, és que els que han de defensar Catalunya són uns partidistes i mesells inútils, deslleials de fet o de convicció amb el Mandat del Primer d’Octubre del Poble Català.

Si PP i Vox es posen d’acord en un parell d’hores per fer les seves polítiques en favor d’un projecte espanyol d’extrema dreta, i el PSOE hi ha esmerçat els darrers anys amb l’ajut inestimable i gratuït d’alguns de vosaltres, no us fa vergonya no ser capaços de posar-vos d’acord en la defensa de Catalunya, de la Llengua i de la República Catalana Independent que vam votar l’1-O, ni amb dues hores, ni amb sis anys, exactament 52.560 hores?

El nostre vot no ha de ser captiu de les vostres misèries, necessitem polítics models de fermesa i criteri en la defensa dels drets inalienables de Catalunya i dels catalans.

Catalanes i catalans, ensenyem-los les dents, als partidistes nostrats, falsos independentistes, rendits davant Ñ, excusant-se en el dia a dia, … abans no sigui, encara més, massa tard.

—

El 23J de 2023, fem un “Tancament d’Urnes” preludi d’un futur “Tancament de Caixes”, tancament de tot!

El 23J de 2023, fem un vot nul, blanc, abstenció, un “No Espanya”, el “Vot Primer d’Octubre i DUI”

No! No volem anar Madrid, ni volem que hi aneu vosaltres, quantes legislatures us ho hem dit?

Desperteu, polítics de sous estratosfèrics, cúrrua d’assessors, secretaris, directors i subdirectors, … Sistema català espanyolitzat i corromput ple d’endollats, inútils tots de fet, incapaços de plantar-vos davant d’Espanya, incapaços de posar la Llengua al lloc d’acció i cura que li correspon, … No! el nostre vot no ha de ser captiu de les trampes i pors que voleu inocular-nos.

Vot “Primer d’Octubre i DUI”!

Moveu-vos o desapareixeu!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

L’extrema dreta, per la porta gran.

https://www.vilaweb.cat/noticies/lextrema-dreta-per-la-porta-gran/