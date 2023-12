Sonet de Nadal

Ara a Nadal, ja no es mata cap gall,

en germanor, ens anem saludant,

tostemps a dalt, mai no guaitem avall

com un motor, tothom va cavalcant.

Bon aliment, amb conversa al galop,

amb plat redó, vora la bella flor,

sense lament, mengem com un llop

el caneló, el rei del bon sabor.

Temps de regal, el rostre sempre riu,

jorn fraternal, el cor nostre reviu,

somriure etern, quan regna l’harmonia.

Gaudim del temps, ja que la sang ens bull,

i tots ensems, aquest és nostre orgull,

som a l’hivern, diem amb alegria!