Resum del meu 2023 literari

RESUM DE L’ANY

20 de gener: presentació del recull biogràfic Converses amb Curt Wittlin, un medievalista excels a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona.

21 de febrer: glosa de Francesca Aliern durant la celebració del dia internacional de la llengua materna a la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.

22 de febrer: aniversari de Francesca Aliern a l’ajuntament de Xerta. Lectura i recitació de la seua obra.

25 de març: Festa de l’editorial de Ramon Masdeu a l’edifici la C. Publicació del llibre de la Mostra de Poesia d’Alcanar en el qual vaig incloure 4 poemes.

27 de març: Glosa en l’homenatge a Maria Lluïsa Wittlin, a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, en motiu del dia intercional del teatre.

15 d’abril: Presentació de Siembra a la Fira literàrinaa Joan Cid i Mulet de Jesús.

16 d’abril: ruta literària Joan Cid i Mulet pels carrers de Jesús amb la presència de vuit familiars de l’històric autor.

11 Maig: impartició de la conferència sobre el modernisme literari al Montsià i a la resta de la Ilercavònia.

15 Juny: participació en línia a la xerrada de difusió de l’Alguer a la setmana cultural de l’ajuntament de Tivenys.

9 Juliol: xerrada com a padrí de la promoció de 4t ESO a la festa de graduació de l’institut Dertosa, i recitació de 4 poemes acompanyat a la guitarra per l’alumne Pau Antolí. Assistència en qualitat de tutor de 2n batxillerat a la festa de graduació de l’institut Dertosa i recitació del poema Cançò de l’Ebre de Joan Cid i Mulet, acompanyat a la guitarra per Jordi Vidiella.

25 Juliol: conducció del viatge amb el vaixell Lo Sirgador en commemoració del 85è aniversari de l’inici de la Batalla de l’Ebre per Font de Quinto, recitació de dos poemes brigadistes.

7 setembre. Organització de l’acte d’homenatge a Anna Maria Bel, amb la presentació del seu llibre sobre dansa per als més menuts.

29 setembre Lliurament del premi Rafael Sari a l’Alguer en el qual ha estat premiat el meu conte El jueu savi.

16 octubre Coordinació de l’homenatge a Anna Maria Bel, en el marc de les Jornades literàries de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

19 octubre: coordinació del club de lectura Llegim els clàssics amb la lectura de Laia, de Salvador Espriu, a la Biblioteca Mossèn Manyà de Gandesa.

25 octubre Participació amb tres comunicacions al Congrés Arbó, que s’organitza a l’Arxiu comarcal del Montsià. La petjada verdagueriana vora l’Ebre, El Cervantes d’Arbó i La recepció d’Arbó vora l’Ebre.

16 Novembre: conferència a les Jornades del Patrimoni literari de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa sobre les principals autores de les Terres de l’Ebre.

18 Novembre: organització de la Ruta Tortosa, la Gernika catalana en commemoració del 85è aniversari del final de la Batalla de l’Ebre.

30 Novembre: coordinació del Club de lectura Clàssics amb l’obra La Passió segons Renée Vivien, de Maria Mercè Marçal, a la Biblioteca Delta de l’Ebre de Deltebre.

15 Desembre: Glosa de Francesca Aliern en el lliurament del premi Lo Grifonet d’Òmnium Cultural de les Terres de l’Ebre a la residència Onada de Tortosa

19 Desembre: Recepció del llibre La cruïlla valencianocatalana, en el qual he inclòs les tres comunicacions del Congrés de la Diòcesi de Tortosa celebrat fa dos anys: Ernest Hemingway, cronista de guerra; Curt Wittlin, un homenot de la catalanitat vora l’Ebre; i Un homenot de cultura en temps de guerra, Joan Cid i Mulet.

20 Desembre: Coordinació del Club de lectura Clàssics catalans a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa amb l’anàlisi de l’obra Ramona i jo, de la novel·lista Montserrat Roig.