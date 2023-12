El meu 2023 literari (12): desembre

Desembre

2 Desembre: Penjada al bloc Freizeit de l’xtec de tres apunts sobre el Pare Nadal en alemany.

5 Desembre: redacció dels articles sobre l’alumne Mike Alós, guanyador del premi de narració de terror en anglès per a la web de l’institut.

6 Desembre: composició del poema de Nadal, penjat a la web de l’institut i al bloc de mesvilaweb, així com difós a les xarxes socials. També del poema en anglès penjat al bloc de l’e-twinning. Redacció de la instància de demanda per a la sala d’Art F. Llop del quadre de Francesc Llop i Marqués que forma part del Fons d’art Cercle-Artístic de Tortosa-Ómnium Cultural de les Terres de l’Ebre.

7 Desembre: redacció de la memòria sobre el Taller de memòria democràtica per a l’institut Dertosa. Publicació al setmanari L’Ebre de l’article Vicent Pellicer, poesia de la vida en color.

11 Desembre: redacció dels articles sobre el taller de danses escoceses i el vídeo en alemany de 4t d’ESO per a la web de l’institut.

12 Desembre: publicació al web de mesvilaweb de l’article Francesca Aliern, lo Grifonet 2023. Redacció de l’article sobre el vídeo de Nadal en alemany dels alumnes de 1r de batxillerat.

15 Desembre: Glosa de Francesca Aliern en el lliurament del premi Lo Grifonet d’Òmnium Cultural de les Terres de l’Ebre a la residència Onada de Tortosa. Publicació de l’article Francesca Aliern, lo Grifonet 2023 al setmanari l’Ebre.

18 Desembre: redacció de l’article La normalitat de parlar català, penjat al bloc de mesvilaweb i del de la trobada en línia amb alumnes de l’Institut de Tecnificació d’Amposta per al web de l’institut Dertosa.

19 Desembre: redacció de l’article sobre la Fira de l’estudiant per al web de l’institut. Recepció del llibre La cruïlla valencianocatalana, en el qual he inclòs les tres comunicacions del Congrés de la Diòcesi de Tortosa celebrat fa dos anys: Ernest Hemingway, cronista de guerra; Curt Wittlin, un homenot de la catalanitat vora l’Ebre; i Un homenot de cultura en temps de guerra, Joan Cid i Mulet.

20 Desembre: Redacció dels articles sobre intercanvi de cartes en alemany per al web de l’institut, i sobre el netiquete per al bloc de l’e-twinning. Coordinació del Club de lectura Clàssics catalans a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa amb l’anàlisi de l’obra Ramona i jo, de la novel·lista Montserrat Roig.

21 Desembre: redacció de l’article sobre l’obra de teatre Derecho a la pataleta, la missió més trepidant de les espies de veritat, per al web de l’institut Dertosa.

22 Desembre: composició del Sonet de Nadal, penjat al bloc de mesvilaweb.

23 Desembre: redacció de l’article Roberto Rallo, homenot de cultura, in memoriam, per al bloc de mesvilaweb.

29 Desembre: participació amb una composició poètica instantània al Taller d’art solidari de Tortosa.