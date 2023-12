El meu 2023 literari (11): novembre

Novembre

1 Novembre: redacció del guió per al vídeo nadalenc en alemany per a l’alumnat de 1r de batxillerat, 4t d’ESO i 3r d’ESO de l’institut Dertosa.

3 i 4 Novembre: sortida per Queretes, Lledó, la Torre del Comte i Alcanyís.

4 Novembre: redacció de dos entrades per al bloc de l’e-twinning Our digital stories.

5 Novembre: participació a la jornada del Concurs d’olives posades i trencades de l’Ajuntament de Campredó.

7 Novembre: redacció de la ruta Tortosa, la Gernika catalana, que organitza la regidora de cultura de la veïna ciutat de Tortosa.

10 Novembre: entrevista radiofònica amb Núria Mora de Ràdio Tortosa per parlar de la ruta Tortosa, la Gernika catalana. Publicació a l’Ebre de l’article sobre Carme Meix i Coia Valls.

11 Novembre: creació del bloc Art for life foundation, amb les històries de l’alumnat de 2n de batxillerat escènic per a la Situació d’aprenentatge d’aquest nom.

12 Novembre: redacció de l’itinerari personal en anglès per al treball de recerca de l’alumna de 2n de batxillerat Carla Isla.

13 Novembre: entrevista radiofònica amb Sílvia Tejedor de Ràdio Ebre per parlar de la ruta Tortosa, la Gernika catalana. Tutoria amb el professor Albert Juvany del curs de novel·la 1 de l’Ateneu barcelonès.

16 Novembre: conferència a les Jornades del Patrimoni literari de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa sobre les principals autores de les Terres de l’Ebre.

17 Novembre: publicació al bloc de mesvilaweb de l’article Amposta, ciutat clau de les lletres catalanes.

18 Novembre: organització de la Ruta Tortosa, la Gernika catalana en commemoració del 85è aniversari del final de la Batalla de l’Ebre. Participació a l’acte del 30è aniversari de l’IDECE acompanyant l’alumne Gerard Fabregat com a guanyador d’un dels premis de treballs de recerca de 2n de batxillerat.

20 Novembre: entrevista amb Laia Viñas d’apropEbre sobre dinamització cultural vora l’Ebre. Redacció de l’article sobre els alumnes premiats a l’IDECE per a la web de l’institut.

23 Novembre: sessió del Club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó amb Murs d’aigua, de Marta Tena.

24 Novembre: redacció de l’article sobre el club de lectura amb Marta Tena per a la web de Campredó. Publicació al setmanari l’Ebre de l’article Amposta, ciutat clau de les lletres catalanes.

25 Novembre: redacció de l’article Vicent Pellicer, retratista de la vida en color i poesia per al bloc de mesvilaweb. Participació al sopar de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana al Forn de la Canonja, recitació d’un poema de Jesús Massip.

26 Novembre: elaboració d’una situació d’aprenentatge Holocaust, never again, per a l’alumnat de 1r de batxillerat. Redacció de la fitxa del personatge de l’exercici 4 del curs de novel·la 1 de l’Escola de lletres de l’Ateneu barcelonès.

27 Novembre: enviament del poema De la bella dolçor del llenguatge a la Mostra de poesia d’Alcanar.

28 Novembre: recitació del poema personal A Palestina a l’acte de solidaritat amb el poble palestí de l’institut Dertosa. Redacció de dos articles per a la web de l’institut, sobre la visita de l’escriptor Xabier Coluig i la concentració a l’institut sobre Palestina.

30 Novembre: coordinació del Club de lectura Clàssics amb l’obra La Passió segons Renée Vivien, de Maria Mercè Marçal, a la Biblioteca Delta de l’Ebre de Deltebre.