Concessió de l’escut d’or de Campredó a Manel Ollé

Avui 25 de novembre de 2022 és un dia important per a la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó, que llueix el nom de l’il·lustre professor i escriptor de la veïna ciutat de Tortosa, una de les glòries de les lletres ebrenques i de la intel·lectualitat catalana. Aquest vespre tenim el goig de retre homenatge a la figura de Manel Ollé i Albiol, deixeble avantatjat del nostre professor de sempre. Des del govern municipal de Campredó durant els darrers anys hem anat fent la remembrança de grans homenots i donasses de les comarques centrals dels Països Catalans, que han excel·lit en àmbits culturals ben diversos, siga per llurs aportacions musicals, artístiques, literàries o de defensa patrimonial. Llavors, hem sigut capdavanters en la impulsió de reconeixements molt emotius a algunes figures culturals de la nostra Ilercavònia.

Aquest cop el reconeixement és, com en les anteriors ocasions, molt merescut. Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni del govern de Campredó s’ha volgut concedir l’escut del nostre poble a la persona de Manel Ollé i Albiol:

– per la seua fidelitat perenne a la llengua catalana, amb la recuperació d’un llarg nombre de paraules del món rural que haurien caigut malauradament en el pou de l’oblit.

– pel seu paper com a diccionari vivent, amb una intensa cura en l’ús lingüístic d’una riquesa excelsa.

– per la seua fidelitat perenne a l’ideari dels Països Catalans, que ha defensat amb dents i ungles tant en el nostre marc territorial com arreu de la nació catalana.

– per la seua fidelitat a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent, a la Catalunya del nord, marc ideal per a defensar, argumentar i estudiar el passat, el present i el futur de la nostra cultura, de la nostra llengua i del nostre país.

– per la seua passió pel Matarranya, pel País Valencià, per les illes Balears i Pitiüses, per la ciutat de l’Alguer, tot dintre d’un marc únic de catalanitat.

– per la seua impecable tasca literària, amb narracions de notable categoria que honoren la vida de pagès, la nostra terra i la nostra gent.

– pels anys i panys com a professor de llengua i literatura catalanes a l’institut de Tortosa, durant els quals va aconseguir promoure les vocacions literàries, així com va introduir els grans autors ilercavons al corpus de l’ensenyament literari del català.

– pel seu paper generós com a dinamitzador cultural i defensor acèrrim dels il·lustres escriptors i de les il·lustres escriptores nostrades.

– pel seu suport a les biblioteques ebrenques, centres llibrescs de gran nivell des dels quals es fa una tasca imprescindible de promoció de les lletres ebrenques.

– per la seua defensa de la identitat ebrenca, de la cultura a redós d’un riu estimat.

– pel seu compromís amb les Terres de l’Ebre, tant com a comarques cruïlla de la nació sencera, com en la defensa implacable de la seua riquesa paisatgística i el valor intangible de l’aigua de l’Ebre.

– per la seua passió pel món de la música i de l’art, en una família marcada per grans artistes, músics i literats.

Voldríem, de tot cor, fer extensiu el nostre reconeixement igualment a la tasca que estan realitzant la seua esposa, l’escultora Cinta Sabaté, el seu fill i compositor Josep Ollé, i la seua filla i professora de música Cinta Ollé. Una tasca familiar que ens honora a totes i a tots.

Damià Grau i Arasa

Alcalde de Campredó

Campredó, 25 de novembre de 2022