LA JUSTÍCIA A DEBAT A ARRELS PENEDÈS

El passat dimarts 28 de novembre els tertulians d’Arrels Penedès vam compartir taula amb el Sr. Jesús Sánchez degà del l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Jurista de reconeguda experiència i vocació formativa i social. L’acte va omplir el menjador del restaurant Arrels d’Els Monjos i va permetre als assistents conèixer una de les administracions més allunyades de la societat.

Segons el ponent, la justícia a l’estat espanyol manté un gestió del segle XIX, amb poca dotació i escassa capacitat de gestió. A l’Estat Espanyol hi ha 11,24 jutges per cada 100.000 habitants, quan la mitjana europea és de 17,60 jutges. A l’Estat hi ha 5,37 fiscals per cada 100.000 habitants quan la mitjana europea és de 11,10 fiscals. A la resta d’Europa qui fa la instrucció d’un procediment és un fiscal independent, a la justícia espanyola qui la fa és un jutge.

Aquesta escassa dotació de jutges i fiscals contrasta amb la quantitat d’advocats. La mitjana d’advocats a Europa és de 134,51 advocats per cada 100.000 habitants, quan a l’Estat és de 303,55 advocats per cada 100.000 habitants.

A aquestes disfuncions cal afegir una manifesta falta de capacitat dels legisladors per elaborar lleis ben fetes, tot plegat comporta que la inseguretat ciutadana hagi esdevingut el principal motiu de preocupació dels ciutadans. El Sr. Sánchez va lamentar que delinqüents amb moltes faltes i antecedents a qui els jutges no poden detenir degut a que les seves faltes no són acumulables, a diferència del que succeeix a la majoria de les legislacions europees on un nombre determinat de faltes comeses esdevenen un delicte.

Situació d’inseguretat que pateixen, en primer lloc, el cossos policials que veuen condicionada la seva eficàcia. Eficàcia que en cap cas es pot excusar en la falta d’afectius; a l’Estat hi ha 370 agents per cada 100.000 habitants, quantitat molt superior a la majora de països europeus (Suècia 196, Àustria 331, França 321, Alemanya 298 agents,..). A les presons espanyoles hi ha 11 empresonats per cada 10.000 habitants, a Alemanya hi ha 6 persones empresonades, a Itàlia n’hi ha 9, i a Suïssa n’hi ha 7 per cada 10.000 habitants.

Un altre tema que va ser centre de polèmica va ser la presència del català als jutjats del nostre país. Tan sols 7 de cada 100 sentencies es dicten en català. El 80% dels usuaris que van demanar les sentencies en català les van rebre en castellà. El Sr. Sánchez va invocar dues raons: la poca població catalano-parlant que oposita a jutge, i que l’administració de justícia de la Generalitat no disposa de programes informàtics de traducció automàtica.

Per ell la llei d’amnistia és constitucional, malgrat que va informar que el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona no farà cap declaració institucional al respecte, contràriament al que va fer el col·legi d’Advocats a Madrid. La tertúlia va acabar amb un encès debat sobre les ocupacions d’habitatges, els delictes efectuats per menors o les possibilitats de modernització del propi estament judicial.