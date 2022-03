A L’HORA VELLA  O A L’HORA NOVA?

Aquesta era una pregunta que s’utilitzava per referir-se a l’hora fins ben entrats els anys 50. Era habitual quan es quedava amb algú, o quan es parlava dels horaris d’algun esdeveniment, preguntar si es tractava de l’hora nova o l’hora vella.

La pregunta tenia el seus origen quan Franco l’any 1940 va canviar l’hora que correspon a l’estat espanyol per l’hora de l’Alemanya nazi, l’hora que Adolf Hitler anava imposant a tots els territoris conquerits, preveient que Hitler guanyaria la guerra.

El meridià de Greenwich, que marca els fusos horaris mundials amb les anomenades Greenwich Meridian Time (GMT), creua el territori peninsular, però, aquí tenim la mateixa hora que Polònia o Austria i no la del Regne Unit o Portugal, cosa que seria més coherent.

El primer canvi d’hora del 2022 ha sigut aquest diumenge 27 de març. D’aquesta manera es preveu que l’hora de sortida i posta de sol sigui molt més tard que el que tenim actualment, guanyant molta llum solar a les tardes. Amb el canvi el Sol es pondrà passades les 8 del vespre.

L’any 1974 Europa va començar a harmonitzar els canvis horaris a tots els països com a mesura d’estalvi energètic per fer front a la primera crisi del petroli, per l’encariment d’aquest producte. La darrera regulació data de l’any 2000, amb la directiva europea 2000/84, en què s’unifiquen els dies dels canvis d’hora a tots els països de la Unió Europea i s’estableix que siguin el darrer diumenge de març i el darrer diumenge d’octubre.

La primera unificació horària de l’estat espanyol va succeir l’any 1901. A començaments del segle XIX, el territori espanyol tenia diversos horaris que podien variar molt d’acord amb cada zona. Per exemple, el migdia de Madrid no coincidia amb el de Barcelona, era 30 minuts més tard. En casos més extrems, entre Galícia i Mallorca, hi havia gairebé 60 minuts de diferència. Aquestes disparitats es van resoldre per decret oficial, on es va estipular que tot el territori espanyol s’ajustaria a l’horari del Meridià de Greenwich o GMT.