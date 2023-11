Volen ser Deu i Senyor

Si més no volen ser capitostos, o membres de la cort ja que de la reialesa, per imperatiu legal vigent, de moment no ho poden ser, o alguns fins i tot els agradaria ser senyors feudals.

De fet, no ens ha d’estranyar, a tot el món, a tots els països, a tots els àmbits, sempre hi ha gent que es pensa que son els únics tenidors del dret a pensar i actuar en nom dels altres, això si, sovint lluiten per fer-ho sense el consentiment de tots el seus “súbdits”.

Llegeixo una de les darreres noticies i articles referents al dret, a la legitimitat, a l’oportunitat, en resum al desig personal de cada opinador, i per exemple es curiós llegir que un grup dels components del CGPJ, que per cert el mateix article ens recorda que fa quasi cinc anys que el CGPJ esta en funcions amb motiu dels bloqueigs a la renovació que es va imposar en el seu moment, de fet no el van imposar tal com sona, nomes es van limitar a no renovar-lo, així zona menys enganyós, com deia el grup vol manifestar la seva repulsa a la possible llei d’amnistia, i arribats a aquest punt, cal remarcar, tal com fa l’article, que no se que quin carall de redactat volen criticar o impugnar, si encara ni s’ha fet públic el seu contingut, ni s’ha presentat en lloc per la seva tramitació. La qüestió es no per no, anem be.

Ara apareix un altre dels components d’aquest Consell que ha de fer respectar les lleis, i primer de tot els hi recorda que, i cito textualment el que segons l’article de eldiario.es, manifesta aquest vocal del CGPJ en funcions: “No seré jo qui contribueixi a la indignitat i al desprestigi que vocals triats per les Corts espanyoles l’any 2013, puguin ser tinguts per revoltats contra iniciatives del Parlament legítimament triat el 23 de juliol de l’any 2023 , col·locant els seus noms al costat de decisions que sens dubte taquen el nom d’aquest Consell General del Poder Judicial, una vegada que està fora d’òrbita competencial i temporal, en haver expirat el seu mandat, encara que segueixi en funcions després de deu anys” i de tot això en diuen separació de poders.

Tots som prou Intel·ligents per treure les nostres pròpies conclusions de fets com aquest, no val a mirar-s’ho amb un biaix partidista, siguem valents, oblidem per un moment les nostres afinitats, es difícil ho se perquè sempre tenim més simpatia per uns que pels altres, però com dic siguem valents i pensem: quan a nosaltres ens exigeixen que complim les normes, la llei, els mandats divins, ai no, els mandats dels il·lustres terrenals autoanomenats salvadors i controladors de la resta de la humanitat, com que ells sovint s’obliden de fer-ho, exigim que també compleixin amb el que toca, i el que toca per començar es renovar d’una vegada per totes la composició del CGPJ i aprofitar, lògicament, el moment per modificar també les pautes per fer les futures modificacions, de manera que aquest parany de no renovació, no continuï semblant legal, imatge de stevepb a pixabay.