S’ha parlat més del petó que del resultat futbolístic, si més no l’actitud del president de la federació ha enterbolit una fita més que lloable del futbol femení.

No fa pas tan de temps, mig any, que a l’hora de recollir les medalles per part de les jugadores a la Supercopa, el president aquest ni es veia, les medalles se les van tenir que penjar les mateixes jugadores … patètic president.

Fa encara no un any, es parlava d’un altre “malentès” a la federació de futbol, el de les discrepàncies entre les jugadores i l’entrenador. Un munt de jugadores es van plantar i van manifestar que no volien jugar amb la selecció i l’entrenador, que al cap i a la fi era el qüestionat, va ser recolzat per aquest president, si, el del peto i el d’alguna altra actitud gestual, així ho van ensenyar les càmeres que ho van gravar, no lliure com a mínim de critiques.

Tornem al peto, jo també em pregunto el mateix que molta altra gent, perquè si es un gest espontani i sense importància com diu el president “petonaire”, no ha va fer amb els jugadors masculins, o això nomes ha de ser normal i sense importància amb les jugadores femenines.

Una altra pregunta, si tan content estava i fa poc temps el va defensar a capa i espasa, perquè no li va fer un “petonas” als morros a l’entrenador, ah no es clar, era un gest i una actitud espontània tal com va dir el president “petonaire” a l’hora de donar les primeres explicacions, encara que llàstima que aquesta explicació sembla ser que nomes es valida amb les jugadores, no amb l’entrenador.

He mirat varies vegades al famós vídeo del peto, no sembla pas que li demani permís per fer-li un peto als morros, ni ho sembla ni tenia temps … així si no hi ha una relació consentida, es pot considerar una agressió? A més si volem parlar de mal gust, parlem també del seu gest d’eixancarrar les cames i tocar-se allò que no sona, allò que sovint en diuen “les parts nobles” allò que acostumen a utilitzar com a gest “masclista” els individus que s’han de auto valorar ells mateixos, ja que la resta de mortals els tenen en baixa, poca o gens estima, i que podem anomenar com vulguem: mal gust, ofensiu, provocador, ridícul … Patètic president.

Alguns demanen la dimissió, entenc que no toca, dimitir es donar-li una opció de manifestar l’acceptació de que ha actuat malament i que n’està penedit. D’entrada ell ja va manifestar que era una cosa sense importància, o sigui que ni reconeixia que havia actuat malament ni reconeixia estar-ne penedit. Nomes queda un camí, la denuncia i la expulsió.

Tots aquests juristes que opinen i actuen d’ofici en segons quines qüestions, que esperen a fer-ho ara també?

Aquest individu no es mereix el mínim tracte de favor per part de ningú, si es un individu, com tants, que no se sap comportar, no pot i no ha de representar cap estament de prestigi nacional, fotem-lo fora i que es vagi a tocar els “collons” a casa seva, si es que allà li permeten.

Ai quina “distracció”, aquest equip femení de futbol, tot i aquest patètic individu, ha guanyat el campionat mundial de futbol. FELICITATS !!! imatge de inkognito-photography a pixabay.