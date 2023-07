Titulació sanitària

Aquests darrers dies els mitjans han parlat força de la falsa metgessa, diuen que va ser detinguda i posada a disposició judicial. No entraré a valorar tot el tema policial i judicial, ja hi han els corresponents responsables que ho esbrinaran i ho jutjaran. Toca parlar de com es verifica i es validen els estudis i títols professionals.

Es cert que la falsa doctora va cometre frau i tot allò amb que toqui imputar-la, però i els responsables i caps de personal dels diferents establiments on va treballar, quina responsabilitat tenen? no poden amagar el cap sota l’ala, si nomes s’hagués errat en un establiment sanitari, podríem pensar que va ser una distracció puntual, però no, l’errada es va repetir en diversos centres sanitaris, no cal anomenar-los, suposo que la vergonya i la integritat personal dels responsables, els farà dimitir, si més no del càrrec de cap de personal o de director o directora del centre en qüestió.

No parlem d’un centre, ni de dos, alguna premsa parlar quatre i fins i tot, entre les feines com a metgessa i com a infermera, hi algun mitja que parla de que podrien arribar a deu centres o mes, i jo repeteixo, on es la responsabilitat dels caps de personal i persones que dirigeixen els centres? que es el que miren quan fan un contracte professional, nomes una captura de pantalla manipulada? i a més diuen que constava al registre de col·legiats amb un número d’un altre professional. Centres sanitaris, hospitals i fins i tot el col·legi van donar com a valida una trista captura de pantalla? ningú va demanar justificants de la Universitat corresponent? tan malament estem de personal sanitari que es lloga a la primera persona que passa pel carrer? I la pregunta del milió, quants més sanitaris fraudulents hi pot haver al sistema?

I no es nomes això, tenim un sistema sanitari que va de mal en pitjor, hi ha multitud de queixes presentades al departament corresponent, moltes paraules, molts projectes d’il·luminats que diuen que es per millorar una sanitat que esta ferida, i que cada dia que passa es perden més serveis, nomes cal passar pels CAP’s o el que en queda d’ells, i ens podem trobar amb diverses i forces casuístiques que ho demostren … agendes tancades, infermeria sobre saturada, mancança de metgesses i metges … i ara, a més, això de les titulacions no verificades i fraudulentes, sort que un dels hospitals afectats i una altra empresa, davant d’una situació sospitosa van alertar a les autoritats.

El sistema sanitari s'ha de millorar en tots els sentits, els que paguem tan amb impostos com a mal servei tot aquest caos, som els usuaris, els pacients, en fi com sempre, els ciutadans.