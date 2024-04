Merders sense fonament

Sense categoria

Avui llegia dues noticies a la premsa, n’hi havien moltes com cada dia, però no puc pas parlar de totes, tot i que totes son prou serioses o grotesques com per fer que la gent ens comencem a preguntar a qui cony recolzem quan acceptem que ens venguin la moto de que treballen pel nostre benestar.

Com deia centrem-nos en dues de les noticies, l’ordre de parlar-ne no altera el resultat, o si? el seu resultat, el dels polítics entenem que no, si més no veiem que passi el que passi, facin el que facin, es continuen rient de nosaltres a la nostra cara, son uns descarats, però es el que els hi permetem.

Primera noticia “el jutge exculpa Oltra perquè no veu delicte en la causa que la va fer dimitir” o sigui, recordem, aquesta senyora va dimitir fa dos anys com a vicepresidenta del govern valencià, per un suposat problema judicial greu del seu exmarit; no se si les accions perpetrades pel seu ex eren punibles o no, per això hi ha la justícia, el que si que queda clar es que les acusacions contra ella, no la conec de res, eren falses, eren faules inventades per treure’n rendiment polític. Llavors que passa amb els fabuladors? que passa amb el mentiders? que passa amb els acusadors falsos? no se’ls ha de jutjar? no han de pagar per les seves accions fraudulentes? per les seves declaracions falses?

Segona noticia “PP i Vox trien diputats de les Balears per a la mesa de la comissió com a estratègia per desgastar Armengol” o sigui dues tasses del mateix caldo, tampoc conec a la presidenta del Congres, el rerefons d’ambdues noticies es el mateix, es indiferent el que convingui als ciutadans, es indiferent si aquests tenen mancances en el seu dia a dia, es indiferent si cada dia els salaris estan més lluny del mínim necessari per viure dignament, tot es igual, l’únic que compte es que per perpetuar-se en ocupar les seves butaques “apoltronades” i ben remunerades, nomes pensen en esbombar merda aliena, la pròpia procuren tapar-la, no pensen en buscar, presentar i aconseguir uns acords en benefici de la ciutadania, no i ara, perquè? sempre fan el mateix, acusar encara que sigui sense probes i amb mentides, procurar amagar al màxim les interioritats brutes pròpies, oblidant-se del seu teòric objectiu que es el benestar del conjunt de la societat que els ha escollit i els hi paga religiosament els emoluments que reben periòdicament, encara que veien el que es veu, potser els seus objectius no siguin ben be aquests, tan cecs volem estar els “súbdits” per continuar permeten aquesta burla descarada? Imatge de makamuki0 a pixabay.