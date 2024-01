Maniobres fosques

Maniobres polítiques al marge de la llei, encobriment i obstrucció de les investigacions en els seus casos de corrupció, procediments al marge de la llei, dossiers amb informacions majoritàriament falses .. tot això i més, en el primer parell de paràgrafs de la investigació conjunta de La Vanguardia i Eldiario.es, ho vaig llegir al diari d’aquest passat dilluns.

L’article de dilluns, signat per en Manel Pérez, ocupa quatre pagines, on si pot llegir de tot, fets inventats o falsejats, noms propis de l’escena política nacional que es diu que menteixen descaradament, trifulgues, i tot plegat per fer front a l’independentisme. Es parla d’informes ficticis, falsejats, per enfangar, embrutar i fer caure a persones i entitats vinculades a l’entorn catalanista, encara que al llarg del temps la majoria de causes no s’han pogut demostrar, ja que sovintejaven les denuncies “anònimes” plenes de dubtes envers la seva veracitat, i a més alguns responsables de tot això, declaraven sentir-se ofesos.

De fet, tot allò que va passar diuen a partir del 2012 es barreja amb la situació i les accions d’avui en dia, els màxims responsables polítics del país diuen que la investigació ha de seguir fins el final, caigui qui caigui, a veure si en aquesta ocasió es veritat. Es diu que tindrà que declarar l’ex president del govern espanyol, el qual segons aquesta investigació de La Vanguardia i Eldiario.es, estava informat de les practiques de l’anomenada policia patriòtica, un dels acusats injustament i falsament diu que tot això son fets intolerables en democràcia, però no s’actua i els responsables continuen passejant pel carrer tranquil·lament.

Es curiós, no, es vergonyós, tampoc, es de “jutjat de guàrdia” que els responsables de tota aquesta trama reconeguessin que moltes de les investigacions tenien el seu origen en informacions publicades a internet i que no es podien confirmar, els hi sona? fake news? noticies falses? desinformació total constantment.

Els mitjans que han fet la investigació continuaran publicant el resultat del seu treball, jo en tornaré a parlar, segur que si, però i si ens poséssim a treballar individualment, i si féssim treballar una mica el nostre cervell crític? informem-nos, pensem, tinguem el nostre propi criteri per assolir algun posicionament crític amb els mals de la política, amb els polítics dolents, aquells i aquelles que ho embruten tot.

Encara que pensant, pensant … tot això deu ser allò de deslleialtat política, allò que els partits extremistes volen legislar per poder il·legalitzar partits, oi que si? o sigui que els primers que perillen en ser il·legalitzats son ells mateixos … viure per veure, imatge de roszie a p