Il·luminacions divines

Aquest mati quan fullejava la premsa, escrita i digital, he vist diferents exemples de com sovint s’il·luminen alguns polítics, i m’ha vingut al cap una reflexió, amb el temps alguns, molts polítics es tornen uns il·luminats o es que tots els il·luminats acaben sent polítics?

Això té difícil resposta, d’entrada veiem que diu el diccionari català, a més de que alguns ens mostren definicions més o menys de caire diví o religiós, el que explica millor el perquè avui l’utilitzo jo, es una que diu “un il·luminat es aquell que es pensa que té la veritat absoluta i uns coneixements superiors als dels altres” us sona això?

Anem al perquè d’aquest titular, d’entrada a la premsa escrita surt una fotografia on es veu una rotonda on hi conflueixen nomes dos vials, rotonda perquè? pel dia que es vulgui ampliar i fer mes carreteres? I el petit escrit diu: on no es creuen els camins, es fora del país, però es igual, el il·luminats son a tot arreu, i continua dient que es l’exemple d’una era d’urbanisme desaforat ara en debat, però mentre es devateix, els il·luminats continuen fent barrabassades.

Un altre, una comunitat autònoma d’aquest país, elimina les multes a les empreses que gestionen sense plantilla suficient les residències d’avis, “chapeau” si senyor, ens explica que el butlletí oficial de la comunitat va publicar la modificació de les sancions que permet als prestadors d’aquest servei incomplir els ràtios de personal exigits en els contractes. El mateix govern de la comunitat ha al·legat que les empreses porten des de 2020 amb dificultats per a trobar gericultors als quals contractar. Hi ha qui assenyala que el problema real podria ser l’estampida de sociosanitaris a comunitats autònomes veïnes amb millors condicions laborals, us sona això?

Rotondes, carreteres i autopistes inacabades que no condueixen enlloc, infraestructures de baix nivell, infrautilitzades o no se sap perquè es van fer. I els més recents com les ampliacions d’aeroports, curses automobilístiques o per exemple les no inversions en infraestructures de serveis de primera necessitat, llegiu aigua. Si ja se que la sequera no es culpa dels il·luminats, però el fet de que ara ens assabentem de que fa dècades que no es destinen recursos a millorar i evitar les fuites de milions i milions de litres d’aigua si que ho es, si que es culpa de la nefasta gestió que els polítiquets de joguina han fet i continuen fent, malbarataments de tot tipus en el conjunt de la seva gestió.

Ho hem de canviar, si no hi ha normes i lleis que permetin expulsar i fer trontollar la “poltrona” a tota aquesta colla de galifardeus, no tots però molts, hem d’exigir que es facin les modificacions adients per encabir aquest filtre del tot necessari per el bon funcionament de la nostra societat, al cap i a la fi com sempre dic, es el futur dels nostre fills i nets. Pensem-hi. Imatge de pexels a pixabay.