De debò que hem de permetre-ho.

A vegades em costa d’entendre com funcionen les nostres administracions, i el perquè permetem que sigui així.

Un dels fils que vaig obrir amb la Generalitat, referent a les residencies habitacionals, o sigui les que coneixem arreu del nostre territori; vaig enviar una sol·licitud online pel canal previst o així ho pensava jo, amb el títol de “Unitats vivendes assistides – Apartaments en lloc de residencies habitacionals”, i com que a la web de la Generalitat has de concretar de que va la reclamació, ho vaig crear d’acord amb les seves pautes amb el tema: Societat, ciutadania i famílies i amb el subtema: Gent gran … això va ser el 19 de juliol de 2023, o sigui ara fa 7 mesos.

El que demanava era que m’agradaria saber si hi ha algun estudi per avaluar la idoneïtat de anar redirigint el sistema actual de residencies per a la gent gran, que son principalment habitacions individuals, cap a un sistema de petits apartaments amb els serveis indispensables associats, tal i com es fa en altres indrets. Si no existeix cap estudi ni cap proposta al respecte, amb qui puc parlar per proposar i encarrilar aquesta opció de futur, que crec que en benefici de tots, ha de substituir el sistema actual de residencies? Es possible que jo no m’expressi prou be, ja que el termini de la resposta ha estat prou dilatat.

El que ja em deixa fora de lloc es la resposta rebuda ahir 12 de febrer de 2024, i diu així:

En resposta a la consulta adreçada al Departament de Drets Socials (CQS), primer de tot disculpar-nos per la demora en la resposta.

Us informem que per aquesta via, la finalitat és la de proporcionar informació genèrica sobre tràmits, serveis, competències i/o equipaments del Departament.

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, no podem donar resposta ni informació, a través d’aquest mitjà.

Per obtenir resposta o informació relacionada amb l’expedient, heu de fer la vostra petició per escrit i registrar-la presencialment als punts d’informació ciutadana i/o a les oficines de registre del Departament, o a través dels canals electrònics habilitats.

i em posen un link que en porta a tornar a començar la petició.

A veure, 7 mesos per aquesta resposta? tinc la sensació de que algú vol burlar-se de mi, amb l’afegit de burlar-se també de la ciutadania en general, no demano cap dada de caràcter personal de ningú, demano una informació genèrica, em diuen que tinc que fer la petició a través dels canals electrònics habilitats … quin son?

No se, possiblement no se que demano, això de pensar en alternatives es veu que es complicat; es possible que el que jo plantejo estigui fora de lloc, es possible, la persona experta en aquest àmbit, que segur que la tenen, pot rebatre, pot qüestionar el que un ciutadà normal i corrent, no en tingui ni idea del que demana, es possible, a més jubilat, que igual ja repapieja.

Suposo que el conseller o consellera responsable ni ho ha vist, el que hem fa pensar que un subordinat seu, sigui amb càrrec o sense, es la persona que decideix que toca respondre i que es el que no toca fer-ne cas. M’agradaria pensar que o es un lapsus o es que jo ja no se que demano, no voldria entrar a qüestionar la vàlua professional del nostre funcionariat, entre altres coses perquè la relliscada d’un no defineix tot el col·lectiu, i perquè no n’he tingut cap a les meves ordres per poder-lo avaluar professionalment.

No se com fer-ho arribar al conseller o consellera que pertoca, però ni que sigui mitjançant les xarxes, a veure si algú li fa arribar, i comencem en serio a crear un país millor, que vol dir oblidar-se dels somnis particulars i personals, i donar sortida a les necessitats reals de la ciutadania, imatge de geralt a pixabay,