Fa vint anys, a la Mostra de Venècia va començar la trajectòria una secció paral·lela a l’estil de la Quinzena de Canes: les Jornades dels Autors. A diferència de la manifestació francesa, aquesta té un concurs, és competitiva, i a més a més, compta amb altres apartats: Fora de Concurs (on es veurà “Coup!“, d’Austin Stark i Joseph Shuman, que clourà les Jornades), Esdeveniments Especials, Miu Miu Women’s Tales, les Nits Venecianes i Sessions Especials. Trobarem informació sobre tota la selecció de les Jornades, aquí: Els Films de les 20 Jornades dels Autors.

En aquest apunt, m’he centrat exclusivament en els films a concurs, entre els quals hi ha una coproducció catalana, l’òpera prima de Victor Iriarte, amb guió escrit, entre d’altres, per Isa Campo.

El portuguès João Pedro Rodrigues en presidirà el Jurat, acompanyat per joves europeus del programa 27 Times Cinema. Atorgarà el ‘GdA Directors Award’. També hi ha un premi del públic, el premi de la marca Europa Cinemas (amb el seu jurat específic) i, per descomptat, totes les pel·lícules aspiren als corresponents guardons no oficials i les que són òperes primes opten al Leone del futuro – Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis”.

Venècia 2023: Jornades dels Autors. Films en Concurs.

D’ Afef BEN MAHMOUD i Khalil BENKIRANE, “BACKSTAGE“.Durada: 1h37. Producció: Marroc, Tunisia, Bèlgica, França, Qatar, Noruega, Aràbia Saudita. Amb Sondos Belhassen, Afef Ben Mahmoud, Saleh Bakri, Sidi Larbi Cherkaoui, Sofiane Ouissi, Hajiba Fahmy, Ali Thabet, Abdallah Badis, Salima Abdel-Wahab, Nassim Baddag. Guió: Afef Ben Mahmoud. La companyia de dansa “Senza Frontiere” conclou la seva gira al Marroc. En el penúltim espectacle en una ciutat situada a la serra de l’Atles, Aida provoca Hedi, el seu company de vida i a l’escena, que al seu torn li fa mal davant els ulls horroritzats dels altres ballarins. Amb l’esperança de salvar l’últim espectacle, el grup se’n va immediatament per a localitzar l’únic metge disponible a la zona i curar l’Aida. Durant el trajecte, per evitar un mico, l’autobús es desvia i miraculosament s’atura al voral de la carretera. Sense una roda de recanvi, la companyia es troba encallada al bosc. A fora la lluna plena il·lumina un paisatge majestuós i inquietant. Així comença una mena de ‘road movie’: en comptes d’esperar la tornada del conductor, tota la companyia decideix entrar al bosc per arribar al poble. En aquest camí, sobreïx el veritable rostre dels personatges. Després d’una nit llarga i cansada, el grup aconsegueix arribar a casa del metge de matinada. Quan arriba un altre dia,a la companyia s’instaura una nova dinàmica. Òpera prima.

De CHONG Keat Aun, “SNOW IN MIDSUMMER” / “WU YUE XUE”. Durada: 1h56. Producció: Malàsia, Taiwan, Singapur. Amb Wan Fang, Pearlly Chua, Rexen Cheng, Pauline Tan, Peter Yu, Alvin Wong. Guió: Chong Keat Aun. El 13 de maig (513 en cultura mandarí) de 1969, arran de les tensions postelectorals, va esclatar una revolta a Kuala Lumpur. Durant una representació de teatre de carrer de l’òpera xinesa ‘Snow in Midsummer’ (el protagonista de la qual, Dou E, interpretat pel cap de la comparsa, és condemnat i assassinat injustament), sufoquen amb sang la revolta. En l’emoció, Ah Eng i la seva mare són rescatades per la companyia teatral, però perden el contacte amb el seu germà i el seu pare. Durant 49 anys, Ah Eng romandrà atrapada en aquell tràgic dia, fins que el 2018 torna a Kuala Lumpur on es troba inesperadament amb “Dou E” al cementiri de les víctimes del 13 de maig, el cementiri 513.

De Delphine GIRARD, “QUITTER LA NUIT” / “THROUGH THE NIGHT”. Durada: 1h48. Producció: Bèlgica, Canadà, França. Amb Selma Alaoui, Guillaume Duhesme, Veerle Baetens, Anne Dorval, Adèle Wismes, Gringe, Alba Casado. Guió: Delphine Girard. Un vespre, una dona en perill truca a la policia. L’Anna respon a aquesta crida d’ajuda. Detenen un home. Passen les setmanes, els tribunals en busquen proves i l’Aly, l’Anna i el Dary s’enfronten als ecos d’aquella nit que no es poden deixar enrere. Òpera prima.

D’ Élise GIRARD, “SIDONIE AU JAPON” / “VIAGGIO IN GIAPPONE” / “SIDONIE IN JAPAN”. Durada: 1h35. Producció: França, Alemanya, Japó, Suïssa. Amb Isabelle Huppert, August Diehl, Tsuyoshi Ihara. Guió: Élise Girard, Maud Ameline, Sophie Fillières. Japó, avui dia. Sidonie Perceval, escriptora francesa consolidada, està de dol, el seu marit ha mort. Convidada al Japó per a la reedició del seu primer llibre, la rep l’editor local que l’acompanya a Kyoto, la ciutat dels santuaris i temples. Mentre es mouen entre les flors de la primavera japonesa, ella comença a obrir-se lentament. Però el fantasma del marit no abandona Sidonie. L’escriptora haurà de deixar enrere el passat per deixar-se estimar de nou.| VI: Indie Sales.| DI: Academy Two.

De Víctor IRIARTE, “SOBRE TODO DE NOCHE” / “FOREMOST BY NIGHT”. Durada: 1h45. Producció: Catalunya, País Basc, Portugal, França. Amb Lola Dueñas, Ana Torrent, Manuel Egozkue. Guió: Isa Campo, Andrea Queralt, Víctor Iriarte. Quan la Vera era jove, no va poder cuidar el seu fill i va haver de donar-lo en adopció. Anys després, quan va intentar localitzar-lo, les institucions li van respondre que el seu expedient no existia. Des d’aleshores el busca. Quan la Cora era jove, el seu metge li va dir que no podia tenir fills i que només adoptant podria formar una família. La Cora ha dedicat la seva vida a ensenyar classes de piano i a cuidar el seu fill adoptiu, Egoz, que està a punt de complir els divuit anys. Ara, els camins d’aquests tres personatges -una mare, un fill, una mare- estan a punt de creuar-se. I la seva trobada canviarà les seves vides per sempre. Òpera prima. | VI: Alpha Violet.

De Stefanie KOLK, “MILK” / “MELK”. Durada: 1h36. Producció: Països Baixos. Amb Frieda Barnhard, Aleksej Ovsiannikov, Ruth Sahertian, Jules Elting, Murat Toker, Arnoud Bos, Zineb Fallouk, Wimie Wilhelm. Guió: Stefanie Kolk, Nena van Driel. Al cap d’uns dies d’haver donat a llum un nadó mort, els pits de la Robin comencen a produir llet materna. No vol llençar-la i pren la decisió inusual d’oferir-la a qui ho necessiti. No obstant això, la recerca d’un lloc on donar-la es fa més difícil del que s’esperava i, mentrestant, la seva llet comença a envair el congelador, la seva relació i la seva vida. Òpera prima.

D’ Ariane LOUIS-SEIZE, “VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT” / “HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON”. Durada: 1h32. Producció: Canadà. Amb Sara Montpetit, Felix-Antoine Bénard, Steve Laplante, Sophie Cadieux, Noémie O’Farrell, Marie Brassard. Guió: Ariane Louis-Seize, Christine Doyon. La Sasha és una jove vampira amb un problema molt greu: té una sensibilitat que li impedeix matar! Quan els seus pares exasperats li tallen el subministrament de sang, la vida de la Sasha corre perill. Per sort per a ella, coneix en Paul, un adolescent solitari amb tendències suïcides, disposat a sacrificar-se per salvar la noia. El seu pacte, però, es converteix en un frenètic intent nocturn de complir els darrers desitjos de Paul abans de l’alba. Òpera prima.

De Zacharias MAVROEIDIS, “THE SUMMER WITH CARMEN” / “TO KALOKAIRI TIS KARMEN”. Durada: 1h46. Producció: Grècia. Amb Yorgos Tsiantoulas, Andreas Lampropoulos, Nikolas Mihas. Guió: Zacharias Mavroeidis, Xenofon Chalatsis. En Demòstenes està gaudint d’un dia agradable a la platja d’Atenes. Està ajudant al seu amic i aspirant a director Nikitas a tenir una idea per al seu primer llargmetratge, inspirat en la història d’un gos anomenat Karmen. Fa dos estius, en Demòstenes va haver de fer una parada a Atenes a causa dels problemes de salut del seu pare. Una excusa per trobar-se amb el seu ex, en Panos, que, al seu torn, es va emportar el gos Karmen, decisió de la qual aviat es va penedir. Exactament com en Demòstenes que sembla lamentar d’haver trencat amb en Panos. O potser no és així? Compromesos a convertir els esdeveniments reals en el “viatge d’un heroi”, els dos amics comencen a qüestionar la regla principal de la teoria del guió, és a dir, l’heroi canviant, a mesura que va canviant la seva amistat de tota la vida.

De Tommaso SANTAMBROGIO, “LOS OCÉANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES” / “OCEANS ARE THE REAL CONTINENTS”. Durada: 1h59. Producció: Itàlia, Cuba. Amb Alexander Diego, Edith Ybarra Clara, Frank Ernesto Lam, Alain Alain Alfonso González, Milagros Llanes Martínez. Guió: Tommaso Santambrogio. L’Àlex i l’Edith, dos joves actors d’uns trenta anys, viuen la seva relació feta de petits gestos i una tendra quotidianitat entre les ruïnes d’edificis cubans. Milagros, una senyora gran ja jubilada, intenta sobreviure venent “manì” (típics cons de cacauet cubans) i es passa el dia escoltant la ràdio i amb la relectura de cartes antigues. Frank i Alain, dos nens de nou anys, van a l’escola i somien emigrar junts als Estats Units per convertir-se en jugadors de beisbol professionals. En el context de San Antonio de los Baños, un petit poble de l’interior de Cuba on sembla que el temps s’ha aturat, s’hi desenvolupen les tres narracions respectives i els seus mons; en un fresc contemporani que cobra vida a través de la memòria dels personatges, però hi planeja l’espectre de la separació, l’autèntic gran flagell de societat cubana contemporània. Òpera prima. Film d’inauguració de les Jornades. | VI: Fandango Sales | DI: Fandango Distribuzione.

De Kyoshi SUGITA, “FOLLOWING THE SOUND” / “KANATA NO UTA”. Durada: 1h24. Producció: Japó. Amb An Ogawa, Yuko Nakamura, Hidekazu Mashima. Guió: Kyoshi Sugita. La Haru, una jove empleada d’una llibreria, atura la Yukiko amb el pretext de demanar-li algunes indicacions. Ha notat un dolor profund a la cara. La Haru també segueix discretament en Tsuyoshi, per controlar-ne les expressions. En el seu dia, era una estudiant de secundària quan la seva mare va morir. Aleshores, es va reunir i va parlar amb la Yukiko i en Tsuyoshi per separat. Tots dos semblaven patir problemes cardíacs. Anys més tard,la Haru els segueix el rastre, de tots dos, gairebé per remordiment per no haver pogut ajudar la seva mare tot i conèixer-ne la tristesa. La Haru ha seguit pendent de la Yukiko i en Tsuyoshi. I en diferents ocasions, quan es troben o parlen, les relacions prenen noves dimensions. Són moments en què la Haru s’enfronta amb els sentiments cap a la seva mare i amb el dolor que viuen aquestes dues persones.