La catalana Anna Cornudella Castro debuta amb un film al Fòrum de la Berlinale 2024

Anna Cornudella Castro es va graduar en cinema l’any 2014 per l’ESCAC i des d’aleshores ha treballat en teatre, cinema i videoart. Ha dirigit vídeos musicals i ha realitzat projectes de videoart com ‘The Wheel Together’, amb l’artista de Nova York Eliza Lu Doyle, i ‘Jacob or Self Maintaining’. La seva obra diuen que es mou entre el cinema i la ciència, centrant el seu interès en l’ésser humà, l’individu i les estructures jeràrquiques de la societat. Tots els seus projectes giren al voltant del bioart, buscant alternatives i utopies socials.

A la secció Fòrum del Festival de Berlín 2024 hi presenta la seva òpera prima (parlada en anglès) “The Human Hibernation“, producció catalana i espanyola (productors: Gerard Rodríguez, Frank Lucas, Clara Santaolaya, Pol Cornudella Castro), de 1h30 de durada, amb guió d’Anna Cornudella Castro i Lluís Sellarès, fotografia d’Arthur Pol Camprubí, muntatge de Marc Roca Vives, música d’Emili Bosch Molina, so de Laura Tomás Cascalló, disseny de producció de Gal·la Seguí Delgado i protagonitzada per Clara Muck Dietrich, Demetrius Hollimon, Jane Hubbell, Brian Stevens, Neil O’Neil, Dove, Valentine.

A “The Human Hibernation”, l‘Erin es desperta i troba neu encara a terra. Ha sortit massa aviat de la hibernació. Mentre camina pel bosc nevat a la recerca de la seva germana, sucumbeix a les temperatures gelades. Els dies s’allarguen, la neu deixa pas al fang. Els altres ara es desperten de la hibernació, reprenen les seves vides i ara és la Carla qui busca el seu germà, sense èxit.

Diu el Festival de Berlín: En aquesta pel·lícula, s’explora un món –bufant, palpant– en el qual es superposen les esferes dels humans i els animals. Entre aquests fets -entre el zoomorf i l’antropomorf- hi ha alguna cosa de somnambulisme. Per acceptar la seva pèrdua, la Carla comença a qüestionar els seus sobre la seva pràctica evident d’hibernació hivernal i el despertar compartit a la primavera. Entre la meditació i la ciència-ficció, aquesta primera pel·lícula atmosfèrica i impactant de l’artista mediàtica espanyola Anna Cornudella Castro aconsegueix un equilibri gairebé sense paraules entre animals, plantes i humans: en les relacions individuals, les estructures familiars i la societat. “The Human Hibernation” activa tots els sentits d’aquest món, siguin opressius o alliberadors.

A Cineuropa han recollit unes declaracions d’Anna Cornudella Castro en què diu: Trobar un pont entre la societat que proposem en aquesta pel·lícula i la nostra va ser una de les premisses més importants, ja que pretenem reflexionar sobre el nostre paper com a animals dins d’un enorme mecanisme en constant transformació i adaptació, i al mateix temps, destacar l’antropocentrisme en què estem immersos i les seves conseqüències.

La pel·lícula es projecta a Berlín els dies 19, 20, 22, 23 i 25 de febrer de 2024.