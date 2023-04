S.O.S.: correu a veure “Un cel de plom”, si la voleu veure

Taquilla desastrosa el primer dia d’ “Un cel de plom”. I no serà que no n’han fet promoció. Potser el públic s’ha ensumat que deu ser un telefilm, potser la gent té por d’anar a ‘patir’ al cine (no tothom està avesat a fer-ho), potser el personal amb “Alcarràs” ja en va tenir prou, ja va complir… No sé. Jo l’havia d’anar a veure ahir a la tarda, se’m va complicar el dia i finalment n’he comprat entrada per internet per anar a veure-la dimarts, abans que la treguin de cartellera. Si voleu veure aquesta pel·lícula en català, sobre Neus Català, no espereu, afanyeu-vos a anar-hi (millor encara si n’avanceu la compra de l’entrada per internet, perquè els exhibidors vegin que us interessa).