“Un cel de plom” fa bona promoció

Mediàticament, així sí, així es promociona i s’ha de donar a conèixer activament una pel·lícula en català, com s’està fent amb “Un cel de plom“, de Miquel Romans.

Des de fa setmanes, la distribuïdora Filmax en parla a les xarxes (evidentment, en català), per exemple, amb piulades a Twitter, penjant-hi cartells de compte enrere; aquests dies ha omplert de publicitat de la pel·lícula els mitjans en català; l’ha presentat al BCN Film Festival; ha promogut sorteigs amb ‘merchandising’ del film; el seu equip artístic ha passat per ràdios, televisió, diaris…; ran de l’estrena n’organitzen diverses presentacions, amb el director i les actrius, a diversos punts del país, i, per cert, l’estrena es produeix en un important nombre de sales del Principat i també es pot veure (en versió original catalana) a Andorra, el País Valencià i les Illes (podem consultar-ne els llocs on es projecta).

Avui, 28 d’abril de 2023, dia de l’estrena en sales, podem llegir:

A ‘Vilaweb’, entrevista de Clara Ardévol Mallol a Nausicaa Bonnin (Neus Català al film): Nausicaa Bonnín: “La història més potent de Neus Català és el després dels camps”.

Al diari ‘El Punt Avui’, entrevista de Bernat Salvà a l’actriu Nausicaa Bonnin: “Neus Català mirava l’horror dels camps nazis a la cara”.

Al diari ‘Ara’, article de Sílvia Marimon Molas, sobre la pel·lícula: “La lluita de Neus Català per la memòria és l’essència de la pel·lícula”.

Això és el que cal fer amb una pel·lícula en català, posar-la en circulació entre el seu públic potencial, que la gent la conegui i es pugui engrescar a anar-la a veure.

Després vindrà el boca-orella i, depenent que el producte agradi o no, convenci o no, el resultat comercial serà millor o pitjor.

Certament, a mi se’m fa preocupant que avui no se’n publiqui cap crítica (mal indici) i potser tant d’esforç promocional hauria valgut més la pena per a una pel·lícula millor (prejudici, perquè jo no la veuré fins aquesta tarda); però el cert és que cada producció ha de comptar amb el seu públic potencial i adreçar-s’hi i, sens dubte, la història de Neus Català han comptat que interessa el poble de Catalunya i, certament, s’hi han adreçat.

Recordem que “Un cel de plom”, es basa en el llibre homònim de Carme Martí, l’ha dirigida Miquel Romans -que debuta aquí en el llargmetratge de ficció-, l’ha interpretada Nausicaa Bonnin, i que explica la vida de la jove republicana i feminista Neus Català quan torna a França després d’haver estat presonera de l’exèrcit alemany al camp de concentració i la defineixen com una història de superació, absències i lluita contra l’oblit. Mentre recupera la vida en llibertat, Neus Català recorda el que va viure un any abans, quan una colla de dones va sabotejar la fàbrica de producció de bales en què els nazis les feien treballar, a Txecoslovàquia. Van ser conegudes com ‘El comando de Gandules’. Però per a Neus Català tot just comença una altra resistència: la lluita per la memòria.

