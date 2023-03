Notes per a la xerrada “El cinema des de Malgrat” (IV)

@ Foto de Vicens Tomàs – Arxiu Vicens Tomàs / Carme Beltrán

Per si esqueia a la xerrada “El cinema des de Malgrat”, del dia 04.03.2023, a ‘La Barretina’, m’havia preparat notes disperses més centrades en la meva relació personal amb el cinema -part de les quals, a l’hora de la veritat, he barrejat amb el discurs de la xerrada-. Ve de Notes per a la xerrada “El cinema des de Malgrat” (III) i s’acaba a Notes per a la xerrada “El cinema des de Malgrat” (i V).

-El cinema i jo:

.De ben petit, no entenia com la gent s’hi podia tancar hores, al cine.

.Començo a anar-hi, al Centre –amb les assistències de catequesi-; després al Tívoli; a partir de 1968, al Centre; després al Majestic-Liceu i ja més endavant, a Blanes, Lloret, Calella, Pineda, Girona, Barcelona.

.De menut, a BCN, amb tiet Francesc, “2001, una odissea de l’espai”, “El dia más largo”. I al CINERAMA (la pantalla, la cerimònia): “La conquista del Oeste”, “Jartum”.

. acompanyant, de petit i jove, els rodatges del meu oncle i de l’Ernest Aldea, i fent-hi ocasionalment d’actor. (després, més endavant, amb la colla d’amics ens entreníem fent pel·lícules)

.Col·laboro amb el cineclub, en acabar la carrera (BCN) i abans d’anar a la Mili

.M’acostumo a llegir i preparar-ne els programes.

.M’implico en l’organització del cineclub. M’hi quedo sol (gairebé).

.Diverses juntes del cineclub

-“El club dels amants del cinema”, l’arrancada en Democràcia.

–Començo a fer escrits de cinema al Som-hi!

–Acreditació al breu Festival de Cinema de BCN

-Provo d’anar a Canes. Uns 11 anys pel Som-hi, fàbrica d’acreditats (Carles Vilar, foto)

–Canes. Aproximadament a partir del 2000, pel Diari de Girona, a Canes. I Vilaweb.

-500 VHS, 100 DVD …

-Sobre 1992, deixo el Cineclub.

-segueixo escrivint de cinema. 15 anys a NRL. “Cinemalgrat” a TVM.

-Membre fundador de l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics.

-Començo a col·laborar amb el Recull, de Blanes.

-Membre del Col·lectiu Crítics de Girona, entro al Truffaut.

-A partir de 2005, el blog “Club 7 Cinema”.

161 pel·lícules vistes 2022; 38 en porto el 2023