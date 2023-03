Notes per a la xerrada “El cinema des de Malgrat” ( i V)

@ Foto de Vicens Tomàs – Arxiu Vicens Tomàs / Carme Beltrán

Com a complement al text de la xerrada “El cinema des de Malgrat”, del 04.03.2023, a ‘La Barretina’, una petita llista de pel·lícules projectades als diferents cines del poble. Es tracta de només pocs títols, que ha anat afegint a la xerrada, a mesura que semblava que els havia d’esmentar. Evidentment, la relació de títols completa fóra immensa, impossible de redactar. No he volgut fer-me pesat, enfarfegant-ho amb massa referències fílmiques -per altra banda, jo no estic particularment dotat per a recordar en tots els casos on vaig veure què-. Al final de tot, amb algunes notes, recullo intervencions que hi ha hagut a la tertúlia. Ve de Notes per a la xerrada “El cinema des de Malgrat” (IV).

LA BARRETINA

Charlot Barbero

TROPICAL

Ben-Hur

El mayor espectáculo del mundo

Escuela de sirenes

Lo que el viento se llevó (jo la vaig veure al Liceu, en reposició)

TÍVOLI

Charlot, actor cinematográfico (mut)

Marcelino, pan y vino

Les d’en Cantinflas

Taras Bulba

CENTRE

La caida del imperio romano (14.04.68, inauguració reforma)

Barrabás

Ciutadà Kane

Johnny cogió su fusil

La plaça del Diamant (St. Jordi 1983, XVè aniversari reforma)

LICEU

Adiós, cigüeña, adiós (1971, Manuel Summers). Parella d’adolescents embarassada

Quo Vadis?

El tercer hombre

La jungla del asfalto

El gran Caruso

Scaramouche

Ivanhoe

La túnica sagrada

MAJESTIC

Apocalypse Now

El coloso en llamas

Helga, el milagro de la vida (1968-69)

La naranja mecànica

Los girasoles

Tom y Jerry

CINECLUB

Los olvidados (26.11.68, primera sessió del fòrum)

Fresas y chocolate

Jules et Jim

La Bal

Birdy

PS: Al decurs de la tertúlia han sortit coses com:

-Les sessions dels cines, que eren contínues i hi entraves que potser la pel·lícula ja anava i et quedaves a veure-la després, fins que arribaves on l’havies començada.

-Es projectaven 2 pel·lícules i al mig, el NODO!

-Al Majestic se superava l’aforament. El record de veure una pel·lícula d’en Losey per la Festa Major de Sant Nicolau. amb la panxa plena de canalons, estirats al terra del passadís emmoquetat, cap a davant del cine, que feia pendent.

-El cinema diferent descobert gràcies a les sessions del cineclub per als col·legis.

-El record del Tropical com un cinema per als grans, durant tota una època en què s’anava al Liceu, essent jovenets.

-La vinguda a Malgrat (cineclub) del cineasta turc Yimaz Güney, acabat de guanyar la Palma d’Or de Canes, procedent del Festival de Valladolid i enviat pe Miquel Porter. Va estar-se a la pensió de Can Plana. va comparèixer al fòrum posterior a la projecció de “Yol” i, com que ningú no preguntava res, en gairebé 10 minuts se’n va anar. Jo havia estat tota la tarda trucant a gent perquè vingués i a l’hora de la veritat no vaig preguntar-li res, cosa que me va retreure l’alcalde, Pepito Mora. En Vicens Tomàs ha recordat que, amb la Carme, el van entrevistar en una petita rosa de premsa en què hi participà també en Jordi Martínez, pel Punt Diari, que els va atendre, que estava neguitós perquè havia fet la pel·lícula clandestinament i el buscava la Interpol.