Festival de Canes 2023: els curtmetratges en competició

Informen els seleccionadors ‘cannoises’ que, després de veure 4.288 curts candidats, n’han triat 11, que seran els que finalment optaran a la Palma d’Or del Curtmetratge, que es lliurarà el dissabte 27 de maig durant la cerimònia del Palmarès del 76è Festival de Canes, prèvia deliberació del corresponent jurat, presidit per l’hongaresa Ildikó Enyedi. Es tracta d’11 films procedents d’Argentina, Colòmbia, Espanya, Estats Units d’Amèrica, França, Hongria, Indonèsia, Islàndia, Noruega, Polònia, Regne Unit i Ucraïna.

La competició dels curtmetratges.

De Karni ARIELI i Saul FREED, “Wild Summon” / “Invocation sauvage”. Durada: 0h14. Producció Regne Unit. Animació. Guió: Karni Arieli i Saul Freed. Un film fantàstic d’història natural que segueix el dramàtic cicle de vida del salmó salvatge en forma humana. Narrat per Marianne Faithfull.

De Flóra Anna BUDA , “27”. Durada: 0h11. Producció Hongria, França. Animació. Guió: Flóra Anna Buda. L’Alice té 27 anys. Tot i que s’hi ofega una mica, encara viu amb els pares i acostuma a viure somiant per a fugir de la seva trista vida quotidiana. Després d’una festa psicodèlica al terrat d’una fàbrica, té un greu accident de bicicleta anant borratxa.

De Francis CANITROT, “Le sexe de ma mère”. Durada: 0h14. Producció França. Animació. Guió: Francis Canitrot i Jimmy Bemon. L’Eli viu amb la Marie, la seva mare decidida. Nostàlgica d’una joventut desenfrenada, “el cul” és una obsessió per la vella senyora. Intrusiva, li agradaria que el seu fill tingués la mateixa realització sexual que ella. Una nit, Marie mor…

De Guillermo GARCÍA LÓPEZ, “Aunque es de noche” / “Malgré la nuit”. Durada: 0h15. Producció Espanya, França. Guió: Guillermo García López i Inbar Horesh. La Cañada Real, el barri marginal més gran d’Europa situat als afores de Madrid, porta més d’un any sense llum. En Toni, de tretze anys, i el seu millor amic en Nasser han fet d’aquest barri el seu parc infantil i d’aventura. Però un dia, en Nasser li anuncia a en Toni que se’n va a França amb la seva família.

D’ Eivind LANDSVIK, “Tits”. Durada: 0h12. Producció Noruega. Guió: Eivind Landsvik. Després d’una mala carrera de footing a la platja, els amics deixen sols els adolescents Oscar i Iben. Quan un d’ells provoca un gest amical, viuen el que podria ser l’inici d’una relació inesperada.

De Patrício MARTÍNEZ i Francisco CANTON, “Nada de todo esto” / “Rien de tout ça”. Durada: 0h15. Producció Argentina, Espanya, Estats Units. Guió: Patrício Martínez i Francisco Cantós. Una mare va amb el cotxe amb la seva filla pels barris rics i accidentalment bolca el vehicle al jardí d’una casa. La filla ha de trobar la solució, abans que la fascinació de la seva mare per la casa i el seu propietari els condueixi tots dos a un punt de no retorn.

De Carla MELO GAMPERT, “La perra” / “La Chienne”. Durada: 0h14. Producció Colòmbia, França. Animació. Guió: Carla Melo Gampert. Ser filla, ser mare, ser gossa. Esdevenir dona.

De Margaret MILLER, “Poof”. Durada: 0h10. Producció Estats Units. Guió: Margaret Miller i Jeff Roberts. La Ruby i la Paula s’estan preparant per ser els seus propis caps a través de l’imant d’èxit multinivell FYZZLE Cosmètics quan un gos petit, una quantitat mitjana de sang i una caixa de pòlvores conspiren en contra d’elles.

De Khozy RIZAL, “Basri & Salma in a never-ending comedy”/ “Basri & Salma dalam komedi yang terus berputar”. Durada: 0h15. Producció Indonèsia, Estats Units. Guió: Khozi Rizal. | VI: Lights On. Un marit i una dona casats des de fa 5 anys, tenen un Odong-Odong i passen el carnaval junts, ben entretinguts cuidant els fills d’altres persones sense que cap sigui seu. Entre familiars intromisos, dubtes sobre si mateixos i un enfrontament explosiu, descobreixen per què no han estat beneïts amb un nen.

De Gunnur Martinsdóttir SCHLÜTER, “Fár”. Durada: 0h05. Producció Islàndia. Guió: Gunnur Martinsdóttir Schlüter. Un ocell xoca contra la finestra d’una cafeteria i en molesta els clients. Una dona s’enfronta a una decisió crucial: ignorar la natura o reaccionar.

D’ Anastasia SOLONEVYCH i Damian KOCUR , “As It Was”. Durada: 0h15. Producció Polònia, Ucraïna. Damian Kocur, Anastasia Solonevych. La Lera torna a casa a Kíiv per primera vegada des de l’inici de la guerra a Ucraïna. Passa temps amb els seus éssers estimats i de mica en mica va aprenent la rutina de la guerra al llarg d’un sol dia.