Els cines segueixen menystenint el català

Tot i que solc ser molt crític amb el govern de Pere Aragonès, he de confessar que m’agrada la discreció i eficàcia amb què va treballant Política Lingüística en el camp audiovisual. Això, esclar, si no tenim en compte que hi ha una Llei de Cinema que no compleixen ni fan complir, en detriment del català.

Van estrenant-se pel·lícules en VOSC i d’altres doblades al català, en sales i a les plataformes (algunes). El problema és que hi ha pocs cines que les programin en català…

Denuncia el compte de Twitter “Doblatge en català” que “Als barris de Barcelona on s’hi parla més català, el @BalanaGrup ha optat per no projectar-hi res en la nostra llengua. Ni a Sarrià Sant Gervasi (Gran Sarrià Multicines) ni a Gràcia (Bosque Multicines). Prefereixen llençar alguna sessió a l’Arenas (Eixample / Sants – Montjuïc)” i també han fet notar que “La setmana de l’estrena, el Grup Balañá ofereix 14 sessions per a ‘Un món estrany‘ a Barcelona: – 10 en castellà – 3 en anglès – 1 en català. La versió catalana d’aquest film infantil té menys sessions que la versió subtitulada. Com una autèntica escopinada”. “Un món estrany” és de Disney i, per tant, es tracta d’un producte atractiu per a la mainada. Tanmateix “Doblatge en català” ens diu: “Tingueu en compte que ‘Un món estrany’ es projecta en 4 cinemes de Barcelona i que, d’aquests 4, només en 1 (Cinesa Diagonal) tindria certes perspectives d’èxit. Malgrat tot, al Cinesa Diagonal es fan 3 sessions en català i 6 en castellà”. I això al cap i casal, que si anem a comarques, en tot el Maresme només es pot veure en català a Mataró i en tota la Selva, en cap, per exemple.



Política Lingüística ha aconseguit que el 16 de desembre s’estreni en la nostra llengua Avatar: El sentit de l’aigua, de James Cameron, títol en principi important. Doncs ja han anunciat les sales on es podrà veure en català: poques. I novament, en tot el Maresme, només a Mataró i a la Selva, en cap localitat.

El 21 de desembre, per al públic infantil, arribarà El Gat amb botes, de Dreamworks. Podem imaginar-nos el futur que li espera.

No es tracta que, al cap de mesos, quan la canalla interessada ja l’haurà vista en castellà, la projectin dins del programa CINC -subvencionat-; cal normalitzar-ne les estrenes comercials i els cines no s’hi posen gens bé.

Mal en farem de les bones iniciatives de Política Lingüística, si a l’hora de la veritat els exhibidors no hi col·laboren. Per això cal recordar que tenim una Llei del Cinema que, malgrat totes les mancances i que va ser aprovada perquè no s’apliqués, caldria que s’activés, en defensa del públic i de la normalització del català.

Hem de recordar també -i això dient-ho ben fort- que “Alcarràs” ha demostrat que hi ha públic -en aquest cas, adult- pel cinema en català. Se’n va fer una bona promoció i va ser distribuïda molt bé. Però els exhibidors es fan l’orni. Esclar que no sempre es treballa tan bé com en aquell cas, ni per part de Política Lingüística ni de les distribuïdores. Editem cartells en català, que es pot dir que només els trobes al web de Cinema en català. El mateix passa amb els tràilers. I es fa poc ressó de l’existència de versió en català o en VOSC -tot i que TV3 darrerament ha fet la feina que li toca, al respecte-. Sense una bona promoció prèvia de les pel·lícules en català i una correcta distribució, les recaptacions a taquilla no poden ser gaire bones.

S’estrena divendres L’emperadriu rebel i avui, dimecres, encara no he pogut esbrinar -posant-hi interès- on s’estrena en català. A més, es tracta d’un film escaient per al circuit de VO i només l’estrenen doblada al català…

Suro també s’estrena divendres. La versió original del film és en català. A dia d’avui, desconec, de Catalunya, on s’estrenarà en VO -llevat del Cinema Truffaut, de Girona, que ahir en va fer una preestrena molt exitosa, al marc del festival Temporada Alta-. La distribuïdora, barcelonina, és A Contracorriente, i només en fa difusió a xarxes en castellà -tant del cartell com del tràiler-. Els ho vaig retreure i em van contestar: “Aclariment: La promoció “orgànica” de SURO a Twitter la fem en castellà ja que el sistema no permet diferenciar regions o IPs. En la campanya de màrqueting, el sistema permet diferenciar regions i IPs, i a Catalunya es fa en català i a la resta de l’Estat Espanyol en castellà”. És d’agrair que contestin, però el cas és que no en veiem promoció de la versió original en català, ni a Twitter, ni a Facebook, i jo no n’he vist enlloc (llevat del Cinema Truffaut, de Girona, que l’estrena divendres).