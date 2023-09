Divendres, 1 de setembre, a Venècia 2023

L’esperada nova pel·lícula del grec multinacional i claustrofòbic Yorgos Lanthinos aterra per fi a la competició de la Mostra de Venècia, en què també es veuran els nous films de Nikolaj Arcel i Saverio Costanzo, mentre el miniaturista Wes Anderson ve de concursar a Canes per a presentar fora de competició “The Woderful Story of Henry Sugar”, un migmetratge basat en un relat de Roald Dahl.

A tall d’homenatge a la fa poc desapareguda Gina Lollobrigida, se’n projecta un curt documental que li va dedicar Orson Welles, a Venezia Classici, on també s’hi veurà “Bellissima”, de Visconti.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Nikolaj ARCEL, “THE PROMISED LAND” / “BASTARDEN” . Durada: 2h07. Producció: Dinamarca, Alemanya, Suècia. Amb Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh. Guió: Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen. Drama històric de gran pressupost, sobre un audaç soldat de mitjans del 1700 que intenta domesticar una terra brutal. Al segle XVIII, el rei danès Frederick V va declarar que les terres salvatges de Jutlàndia havien de ser colonitzades i conreades perquè hi arribés la civilització i generar-hi nous impostos per a la casa reial. Tanmateix, ningú no va gosar seguir el decret reial. Aquella terra significava mort: un indret ple de llops famèlics i castigat per una naturalesa brutal i implacable. Però a finals de l’estiu de 1755, un soldat solitari anomenat Ludvig von Kahlen (Mads Mikkelsen) va decidir que aquells erms li proporcionarien la riquesa i l’honor que sempre havia desitjat. Enllaços: IMDB, MyMovies. | VI: Trust Nordisk.

De Yorgos LANTHIMOS,”POOR THINGS” / “POBRES CRIATURAS” / “POVERE CREATURE!”. Durada: 2h21. Producció: Anglaterra. Amb Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley, Hanna Schygulla. Guió de Tony McNamara, basat en la novel·la d’Alasdair Gray. Nota sinòptica: Una història victoriana d’amor, descobriment i gosadia científica. Explica la increïble història de Belle Baxter, una noia que un científic excèntric però brillant ha ressuscitat. Sinopsi: La Bella Baxter (Emma Stone) ha estat reviscuda pel científic brillant i poc ortodox Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sota la protecció d’en Baxter, la Bella té ansia d’aprendre. I la Bella acaba fugint amb en Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un advocat sofisticat i pervers, en una vertiginosa aventura pels diversos continents. Lliure dels prejudicis de la seva època, la Bella es posa ferma en el seu propòsit de defensar la igualtat i la llibertat. Enllaços: IMDB, MyMovies| DE: Disney | DI: Disney.

De Saverio COSTANZO, “FINALMENTE L’ALBA“. Durada: 2h20. Producció: Itàlia.Amb Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe. Guió: Saverio Costanzo. Una noia romana als anys cinquanta és a punt de comprometre’s amb un home. Va a Cinecittà a fer una audició com a figurant i es veu endinsada en aquesta nit una nit única, llarga i intensa, gairebé infinita, durant la qual es descobreix a si mateixa. Comentari del director del Festival: la segona inversió productiva més important del cinema italià d’aquest any (..) amb Lily Collins en el paper d’una noia catapultada un dia i una nit a la Cinecittà de l’època, reconstruïda amb una habilitat notable, un món fascinant però cínic i cruel. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DI: 01. | EI: 14.12.2023.

Mostra de Venècia 2023. Fora Competició.

De Wes ANDERSON, “THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR” / “LA MARAVILLOSA HISTORIA DE HENRY SUGAR”. Durada: 0h39. Producció: EUA. Amb Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade. Guió: Wes Anderson, basat en el llibre homònim de Roald Dahl. Diverses històries, però la principal segueix a en Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), que és capaç de veure a través dels objectes i predir el futur amb l’ajuda d’un llibre que va robar. Nota: producte Netflix. Enllaç: IMDB.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Gábor REISZ, “EXPLANATION FOR EVERYTHING” / “UNA SPIEGAZIONE PER TUTTO” / “MAGYARÁZAT MINDENRE”. Durada: 2h31. Producció: Hongria, Eslovàquia. Amb Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, Rebeka Hatházi, Eliza Sodró, Lilla Kizlinger, Krisztina Urbanovits. Guió: Gábor Reisz, Éva Schulze. És estiu a Budapest. Se suposa que l’Ábel, de 18 anys, un estudiant de secundària, s’ha de preparar per a la graduació, però s’acaba d’adonar que està enamorat de la seva millor amiga, la Janká. La Janka, per la seva banda, és una bona estudiant i no s’ha de preocupar per l’examen, però també està bojament enamorada, del seu professor d’història, en Jakab. En Jakab té una família, intenta sobreviure com a professor a Hongria i ja s’ha enfrontat amb el pare conservador de l’Ábel. Les tensions d’una societat dividida arriben al punt més alt quan l’examen d’Història de l’Ábel es converteix en un escàndol nacional, i es troba entre els dos bàndols. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Alain PARRONI, “UNA STERMINATA DOMENICA“. Durada: 1h50. Producció: Itàlia, Alemanya, Irlanda. Amb Enrico Bassetti, Zackari Delmas, Federica Valentini, Lars Rudolph. L’Àlex, la Brenda i en Kevin no són més que el somni d’un adolescent preocupat que s’adorm amb el seu telèfon intel·ligent a la mà davant la televisió a tot volum. La Brenda està embarassada. L’Àlex acaba de fer 19 anys i està a punt de ser pare. En Kevin omple la ciutat amb el seu nom. Tothom intenta deixar la seva empremta al món. Sempre connectats entre ells, rondant entre el camp costaner i la Ciutat Eterna, intentant resistir a la seva manera l’inexorable avanç del temps i la calor… Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

De Micaela RAMAZZOTTI, “FELICITÀ“. Durada: 1h44. Producció: Itàlia. Amb Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini. Guió: Isabella Cecchi, Alessandra Guidi. Aquesta és la història d’una família de pares egoistes i manipuladors, un monstre de dos caps que devora qualsevol esperança de llibertat dels seus fills. Desirè és l’única que pot salvar el seu germà Claudio i seguirà lluitant contra tot i tothom en nom de l’únic amor que coneix, per buscar una mica de felicitat. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Venezia Classici.

De Luchino VISCONTI, “BELLISSIMA“. Any: 1951. Amb Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella, Gastone Renzelli.

D’Orson WELLES, “PORTRAIT OF GINA“. Any: 1958. Durada: 0h27. Amb Orson Welles, Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Rossano Brazzi, Paola Mori, Anna Gruber.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

D’ Élise GIRARD, “SIDONIE AU JAPON” / “VIAGGIO IN GIAPPONE” / “SIDONIE IN JAPAN”. Durada: 1h35. Producció: França, Alemanya, Japó, Suïssa. Amb Isabelle Huppert, August Diehl, Tsuyoshi Ihara. Guió: Élise Girard, Maud Ameline, Sophie Fillières. Japó, avui dia. Sidonie Perceval, escriptora francesa consolidada, està de dol, el seu marit ha mort. Convidada al Japó per a la reedició del seu primer llibre, la rep l’editor local que l’acompanya a Kyoto, la ciutat dels santuaris i temples. Mentre es mouen entre les flors de la primavera japonesa, ella comença a obrir-se lentament. Però el fantasma del marit no abandona Sidonie. L’escriptora haurà de deixar enrere el passat per deixar-se estimar de nou.| VI: Indie Sales.| DI: Academy Two.

Esdeveniment Especial.

D’ Ivan OSTROCHOVSKÝ, Pavol PEKARČÍK, “PHOTOPHOBIA“. Durada: 1h11. Producció: Eslovàquia, Txèquia, Ucraïna. En un fred matí de febrer, en Niki, de dotze anys, i la seva família arriben a l’estació de metro de Khàrkiv per trobar refugi de la terrorífica guerra que esclata fora d’aquells murs. La llum del dia és sinònim de perill mortal, de manera que el nen no pot sortir de l’estació. Es veu obligat a viure sota la constant resplendor del neó. Vagant sense rumb entre els carruatges abandonats i les andanes ocupades, en Niki coneix la Vika, d’11 anys, i se li obre un nou món. A mesura que el seu vincle s’enforteix, els nens troben el coratge de tornar a sentir el sol a la cara.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge en competició.

D’Angela NORELLI, “WE SHOULD ALL BE FUTURISTS“. Durada: 0h11. Producció: Itàlia.

Llargmetratge en competició.

De Julia FUHR MANN, “LIFE IS NOT A COMPETITION, BUT I’M WINNING“. Durada: 1h19. Producció: Alemanya. Amb Annet Negesa, Amanda Reiter, Caitlin Fisher, Daniel Marin Medina, Chun Mei Tan, Eva Maria Jost, Jakob Levi Stahlberg, Oumou Aidara, Greta Graf. Guió: Julia Fuhr Mann. Si la història l’escriuen els vencedors, què passa amb aquells a qui mai se’ls va permetre participar al concurs? Un col·lectiu d’atletes queer entra a l’Estadi Olímpic de Atenes amb la intenció d’honorar els que sempre han estat exclosos del podi dels guanyadors. Coneixen Amanda Reiter, una maratonista transgènere que ha hagut d’enfrontar-se als prejudicis dels organitzadors esportius, i Annet Negesa, esportista dels 800 metres que va ser instada per les federacions esportives internacionals a sotmetre’s a una cirurgia hormonal. Junts creen una utopia radical i poètica, llunyana de les estrictes normes de gènere dels esports de competició.

