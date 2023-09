Diumenge, 3 de setembre, a Venècia 2023

“The Killer” és un producte Netflix, però el signa David Fincher, amb Michael Fassbender i Tilda Swinton de protagonistes, i així ha esdevingut un dels trumfos ‘a priori’ d’aquesta 80a Mostra de Venècia. Ben probablement farà ombra (mediàtica, si més no) als altres dos films concurrents avui a la competició: “The Theory of Everything”, de Timm Kröger, i “La Bète”, de Bertrans Bonello (amb Léa Seydoux i George MacKay).

Fora de competició hi ha un comiat inesperat a William Friedkin, amb la seva aproximació al cas del Motí del Caine, i el veteraníssim Frederick Wideman serveix un documental de 4 hores sobre un restaurant francès.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Timm KRÖGER, “THE THEORY OF EVERYTHING” / “DIE THEORIE VON ALLEM”. Durada: 1h58. Producció: Alemanya, Àustria, Suïssa. Amb Jan Bülow, Olivia Ross, Hanns Zischler, Gottfried Breitfuss, David Bennent, Philippe Graber. Nota sinòptica: Quan en Johannes va a un congrés científic als Alps, comencen una sèrie d’incidents misteriosos. Sinopsi: Any 1962. Un congrés de física als Alps. Un convidat iranià. Un pianista misteriós. Una dona fatal. Un cadàver. Una estranya formació de núvols al cel i un misteri en constant expansió sota les muntanyes suïsses Nota: ciència ficció hitchcockiana, en blanc i negre. Comentari del director del Festival: crea un imaginari purament cinematogràfic citant, entre d’altres, Welles, Fassbinder, Siodmak, Hitchcock i les pel·lícules B italianes dels anys 70: un malson gòtic i un melodrama metafísic impregnat de ciència ficció, del qual no ho entenem tot, però és tan fascinant!. Enllaços: IMDB, MyMovies| DE: La Aventura.

De Bertrand BONELLO, “LA BÈTE“/ “THE BEAST”. Durada: 2h26. Producció: França, Canadà. Amb Léa Seydoux, George MacKay. Guió: Bertrand Bonello, basat en un treball de Bertrand Bonello, Guillaume Bréaud, Benjamin Charbit, lliurement adaptat de ‘The Beast in the Jungle’, de Henry James. Sinopsi: En un futur proper, on les emocions s’han convertit en una amenaça, la Gabrielle finalment decideix purificar el seu ADN en una màquina que la submergirà en les seves vides anteriors i li eliminarà qualsevol sentiment fort. Aleshores coneix en Louis i hi sent una connexió poderosa, com si l’hagués conegut des de sempre. Un melodrama travessat pel gènere, que es desenvolupa en tres períodes diferenciats, 1910, 2014 i 2044. Comentari del director del Festival: Basat molt lliurement en contes breus de Henry James ambientats en un futur proper on les emocions s’han convertit en una amenaça. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DF: AdVitam. | EF: 28.02.2024.

De David FINCHER, “THE KILLER” / “EL ASESINO”. Durada: 1h53. Amb Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco. Guió: Andrew Kevin Walker, basat en la novel·la gràfica d’ Alexis Nolent. Nota sinòptica: un ‘noir’ brutal, elegant i sanguinari que segueix un assassí professional en un món que ha perdut la seva brúixola moral. Sinopsi: Després d’un desastrós error, un assassí despietat s’enfronta als seus caps -i a si mateix- en una persecució global que ell insisteix que és de tot menys personal. És un home solitari i fred, metòdic i lliure d’escrúpols o remordiments. Ell, l’assassí, espera a l’ombra, vigilant el següent objectiu. Com més espera, però, més sembla perdre el cap. I la seva fredor. Retirat a Mèxic es veurà involucrat en un afer entre Cuba, Veneçuela i els Estats Units. Nota: producte Netflix, data prevista novembre de 2023. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De William FRIEDKIN, “THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL“. Durada: 1h48. Producció: EUA. Amb Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund, Lance Reddick. Guió: Herman Wouk, Jessica Anderson. Jutgen un oficial de la marina per motí després que hagi près el comandament del capità d’un vaixell que creu que està actuant de manera inestable, posant en perill tant el vaixell com la seva tripulació. Enllaços: IMDB, MyMovies.

No Ficció (Documentals).

De Frederick WISEMAN, “MENUS PLAISIRS – LES TROISGROS“. Durada: 4h . Producció: França, EUA. Una mirada a l’interior de Les Troisgros, un restaurant amb tres estrelles Michelin situat a Ouches, a uns cent quilòmetres de Lió. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Robert KOLODNY, “THE FEATHERWEIGHT“. Durada: 1h39. Producció: EUA. Amb James Madio, Ruby Wolf, Keir Gilchrist, Ron Livingston, Stephen Lang, Lawrence Gilliard Jr., Shari Albert, Imma Aiello. Guió: Steve Loff. Biopic sobre Willie Pep, campió de boxa amb dificultats fora del ring. Ambientat el 1964, un equip de càmeres segueix el campió de boxa de pes ploma retirat Willie Pep. Casat amb una dona de la meitat de la seva edat i amb un fill drogodependent i deutes creixents, en Pep decideix tornar al ring. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Enrico Maria ARTALE, “EL PARAÍSO“. Durada: 1h46. Producció: Itàlia. Amb Edoardo Pesce, Margarita Rosa De Francisco, Maria Del Rosario, Gabriel Montesi. Guió: Enrico Maria Artale. En Julio (Edoardo Pesce) té gairebé quaranta anys i encara viu amb la seva mare a la casa que tenen a la vora del riu, a la zona costanera de Fiumicino, a prop de Roma. La mare (Margarita Rosa De Francisco Baquero), obligada a abandonar Colòmbia en la seva joventut embarassada del seu fill, és una dona forta amb qui en Julio manté una relació complexa, simbiòtica, profunda i morbosa. Un vincle que els porta a compartir-ho tot, des de la passió pels balls llatinoamericans fins a treballar com a traficants de droga. Un vincle que es trencarà amb l’arribada d’un noi colombià implicat també en el tràfic. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

D’ Olmo SCHNABEL, “PET SHOP BOYS“. Durada: 1h40. Producció: EUA, Itàlia, Anglaterra, Mèxic. Amb Jack Irv, Dario Yazbek, Willem Dafoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe, Peter Saarsgard. Guió: Galen Core, Jack Irv, Olmo Schnabel. La relació entre l’impulsiu Alejandro i l’empleat de la botiga de mascotes Jack. Una exploració del ventre de Nova York i una història d’amor complexa. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Venezia Classici.

De Terrence MALICK, “DAYS OF HEAVEN“. Any: 1978. Durada: 1h34. Producció: EUA.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

D’ Ariane LOUIS-SEIZE, “VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT” / “HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON”. Durada: 1h32. Producció: Canadà. Amb Sara Montpetit, Felix-Antoine Bénard, Steve Laplante, Sophie Cadieux, Noémie O’Farrell, Marie Brassard. Guió: Ariane Louis-Seize, Christine Doyon. La Sasha és una jove vampira amb un problema molt greu: té una sensibilitat que li impedeix matar! Quan els seus pares exasperats li tallen el subministrament de sang, la vida de la Sasha corre perill. Per sort per a ella, coneix en Paul, un adolescent solitari amb tendències suïcides, disposat a sacrificar-se per salvar la noia. El seu pacte, però, es converteix en un frenètic intent nocturn de complir els darrers desitjos de Paul abans de l’alba. Òpera prima.

Esdeveniment Especial.

De Lina SOUALEM, “BYE BYE, TIBÉRIADE“. Durada: 1h22. Producció: França, Palestina, Bèlgica, Qatar. Amb Hiam Abbas (en el paper d’ella mateixa). A vint anys, Hiam Abbass va deixar el seu poble natal de Palestina per perseguir el seu somni de convertir-se en actriu a Europa, deixant enrere la seva mare, àvia i set germanes. Trenta anys després, la seva filla i directora Lina torna amb ella al poble i es pregunta per primera vegada sobre les eleccions valentes de la seva mare, el seu exili i com les dones de la família han influït en les seves vides. A cavall entre el passat i el present, “Bye Bye Tibériade” reuneix imatges d’avui, pel·lícules familiars dels anys noranta i arxius històrics per retratar quatre generacions de dones palestines atrevides que mantenen vius la seva història i el seu llegat a través de la força dels llaços, malgrat l’exili, la despossessió i el dolor.

Miu Miu Women’s Tales.

De Lila AVILÉS, “EYE TWO TIMES MOUTH” / “OJO DOS VECES BOCA”. Durada: 0h23. Producció: Itàlia, Mèxic.

D’ Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIĆ, “STANE“. Durada: 0h20. Producció: Itàlia, Croàcia.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge en competició.

De Lorenzo QUAGLIOZZI, “DE L’AMOUR PERDU“. Durada: 0h17. Producció: Itàlia.

Llargmetratge en competició.

D’Adrien BEAU, “LE VOURDALAK” / “THE VOURDALAK”. Durada: 1h30. Producció: França. Amb Kacey Mottet Klein, Ariane Labed, Grégoire Colin, Vassili Schneider, Claire Duburcq, Gabriel Pavie, Erwan Ribard, Adrien Beau. Guió: Hadrien Bouvier i Adrien Beau, basat en ‘La Família del Vourdalak‘, d’Aleksei K. Tolstoi. “Fills meus”, diu Gorcha abans d’acomiadar-se, “espereu el meu retorn durant sis dies. Passats aquests sis dies, si no torno, reseu una pregària a la meva memòria, ja que significarà que he mort a la batalla… Però si hagués de reaparèixer – Que Déu us beneeixi! – Passats els sis dies, us convido a tancar la porta i a negar-me l’entrada, sigui el que digui o faci. Perquè aleshores, no seré més que un altre Vourdalak, un maleït”.

FOTO DE L’APUNT: “The Killer”, de David Fincher.