Dissabte, 2 de setembre, a Venècia 2023

Avui, a la Jornada dels Autors de Venècia 2023, es presenta “Sobre todo de noche”, òpera prima de Víctor Iriarte, que n’ha escrit el guió conjuntament amb Isa Campo i Andrea Queralt, amb producció, entre d’altres, d’Isaki Lacuesta i amb Ana Pfaff al muntatge. El mateix dia que l’actor i director Bradley Cooper intentarà revalidar-se com a cineasta, després d’aquella “A Star is Born” (2018), i que es presenta en societat, fora de competició, “The Palace”, de Roman Polanski.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Stefano SOLLIMA, “ADAGIO“. Durada: 2h07. Producció: Itàlia. Amb Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Gianmarco Franchini, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni, Silvia Salvatori. Guió: Stefano Bises, Stefano Sollima. Conclusió de la trilogia romana del director que va començar amb “ACAB” el 2012 i va continuar amb “Suburra” el 2015. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Bradley COOPER, “MAESTRO“. Durada: 2h09. Producció: EUA. Amb Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Sam Nivola, Alexa Swinton, Miriam Shor. Guió: Josh Singer, Bradley Cooper. Biopic sobre el complex amor de Leonard Bernstein (Bradley Cooper) i Felicia (Carey Mulligan), des del moment en què es van conèixer l’any 1946 en una festa i va continuar a través de dos compromisos, un matrimoni de 25 anys i tres fills. Nota: produïda per Martin Scorsese i Steven Spielberg. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Roman POLANSKI, “THE PALACE“. Durada: 1h40. Producció: Itàlia, Suïssa, Polònia, França. Amb Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke. Guió: Jerzy Skolimovski, Ewa Piaskowska, Roman Polanski. Nota sinòptica: Comèdia negra ambientada la nit de Cap d’Any de 1999 en un luxós hotel suís on les vides dels treballadors de l’hotel i de diversos hostes queden entrelligades. Sinopsi: És el 31 de desembre de 1999, la nit de Cap d’Any del nou mil·lenni. Al Palace Hotel, un sumptuós castell als Alps suïssos, conflueixen hostes rics, viciosos i mimats, rebuts per una gran quantitat de cambrers, porters, cuiners i recepcionistes. Les històries dels personatges individuals donen vida a una comèdia absurda, negra i provocadora. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DE: Vértigo.

De Harmony KORINE, “AGGRO DR1FT“. Durada: 1h20. Producció: EUA. Amb Jordi Mollà, Travis Scott. asseguren que, més que una pel·lícula, és una obra d’art contemporani. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Sessió Especial.

De Baptiste ETCHEGARAY i Giuseppe BUCCHI, “LA PARTE DEL LEONE: UNA STORIA DELLA MOSTRA“. Durada: 0h57. Producció: França, Itàlia. Enllaç: IMDB.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Guy NATTIV i Zar AMIR EBRAHIMI, “TATAMI“. Durada: 1h45. Producció: Geòrgia, EUA. Amb Arienne Mandi, Zar Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Ash Goldeh. La judoka iraniana Leila (Arienne Mandi) i la seva entrenadora Maryam (Zar Amir Ebrahimi) participen al Campionat del Món de judo amb la intenció de portar a casa la primera medalla d’or de l’Iran. A meitat de camí de la competició, reben un ultimàtum de la República Islàmica que ordena a Leila que fingi una lesió i perdi. La Leila s’enfronta, doncs, a una opció ineludible: fingir ser ferida i complir amb el règim iranià com li demana Maryam, o desafiar-los a tots dos i seguir lluitant per la medalla d’or. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Nehir TUNA, “DORMITORY” / “DORMITORIO” / “YURT”. Durada: 1h56. Producció: Turquia, Alemanya, França. Amb Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı, Orhan Güner, Işıltı Su Alyanak. Guió: Nehir Tuna. Obligat a abandonar la comoditat del seu estil de vida de classe mitjana a instàncies del seu pare, l’Ahmet, de catorze anys, és enviat a un dormitori religiós només per a nois on ha de navegar entre les expectatives familiars, les seves obligacions religioses i la infància a la qual s’aferra tan desesperadament. Nota: òpera prima que ens fa entendre els orígens de la Turquia islàmica d’Erdogan. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

De Daniela GOGGI, “EL RAPTO“. Durada: 1h35. Producció: Argentina, EUA. Amb Rodrigo De La Serna, Julieta Zylberberg, Andrea Garrote, Jorge Marrale, Germán Palacios. Guió: Andrea Garrote, Daniela Goggi. En Julio torna amb la seva família a l’Argentina després de la caiguda de la brutal dictadura que fa molt de temps que aixafa la democràcia. Les coses aviat empitjoren quan li segresten el germà i en Julio es converteix en el principal negociador amb els delinqüents. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Venezia Classici.

D’Arturo RIPSTEIN, “PROFUNDO CARMESÍ: DIRECTOR’S CUT“. Durada: 2h16. Producció: Mèxic, Espanya, França. Declaracions del director: A la primera versió de la pel·lícula, els fets van sorgir de la complicitat entre els personatges. En aquesta nova versió restaurada els fets són el resultat d’una història d’amor extrema.

De Carlos SAURA, “LA CAZA“. Any: 1966. Durada: 1h27. Producció: Espanya.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

De Víctor IRIARTE, “SOBRE TODO DE NOCHE” / “FOREMOST BY NIGHT”. Durada: 1h45. Producció: Catalunya, País Basc, Portugal, França. Amb Lola Dueñas, Ana Torrent, Manuel Egozkue. Guió: Isa Campo, Andrea Queralt, Víctor Iriarte. Quan la Vera era jove, no va poder cuidar el seu fill i va haver de donar-lo en adopció. Anys després, quan va intentar localitzar-lo, les institucions li van respondre que el seu expedient no existia. Des d’aleshores el busca. Quan la Cora era jove, el seu metge li va dir que no podia tenir fills i que només adoptant podria formar una família. La Cora ha dedicat la seva vida a ensenyar classes de piano i a cuidar el seu fill adoptiu, Egoz, que està a punt de complir els divuit anys. Ara, els camins d’aquests tres personatges -una mare, un fill, una mare- estan a punt de creuar-se. I la seva trobada canviarà les seves vides per sempre. Òpera prima. | VI: Alpha Violet.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge en concurs.

De Gabriele BIASI, “LA LINEA DEL TERMINATORE“. Durada: 0h15. Producció: Itàlia.

Llargmetratge en concurs.

De Luca CARMOON, “HOARD“. Durada: 2h06. Producció: Regne Unit. Amb Saura Lightfoot Leon, Joseph Quinn, Hayley Squires, Lily-Beau Leach, Deba Hekmat. Guió: Luna Carmoon. 1984: Hi ha un abocador d’escombraries a la nostra sala d’estar. El món de la Mare i la Maria és una sensació constant de calfreds que recorre l’esquena, cada dia és Nadal al seu petit niu d’amor. 1994: me’l va tornar, la importància em va colpejar en onades de sensació. És l’últim dia d’escola de la Maria. En tornar a casa, a dalt de les escales, dos peus descalços esperant-la. Un home alt i d’aspecte inusual, un desconegut que fa olor familiar d’un trauma, un dolor infantil, una duplicitat de burles intencionades – Michael.

FOTO DE L’APUNT: “Sobre todo de noche”, de Víctor Iriarte