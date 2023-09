Dimarts, 5 de setembre, a Venècia 2023

El nord-americà Richard Linklater està destinat a engrescar (fora de competició) el dia d’avui a Venècia 2023, en què entren en concurs la veterana Agnieszka Holland, amb un film ‘clandestí’ sobre les tensions a la frontera entre Polònia i Bielorússia, i l’actor i director Pietro Castellitto (fill del també actor Sergio Castellitto).

En l’apartat dedicat als documentals, un sobre el malaguanyat Ryuichi Sakamoto i un de comissariat pel museu Reina Sofia, de Madrid.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

D’ Agnieszka HOLLAND, “THE GREEN BORDER“/ “IL CONFINE VERDE” / “ZIELONA GRANICA”. Durada: 2h27. Producció: Txèquia, Polònia, Bèlgica. Amb Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous. Guió: Agnieszka Holland, Gabriela Lazarkiewicz-Sieczko, Maciej Pisuk. Una família de refugiats sirians, un solitari professor d’anglès de l’Afganistan i un jove guàrdia fronterer, reunits a la frontera entre Polònia i Bielorússia durant l’última crisi humanitària desencadenada pel president bielorús Alexander Lukashenko. Podran travessar la frontera o seran aturats per milícies estatals? Comentari del director del Festival: filmat gairebé clandestinament, i entendreu per què: té un tema que no ha agradat al govern polonès que explora la dramàtica i poc coneguda història dels immigrants il·legals enganyats per les autoritats bielorusses que poden entrar a Europa per la frontera polonesa, sotmetent-se en canvi a uns alts i baixos tràgics i dramàtics. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Pietro CASTELLITTO, “ENEA“. Durada: 1h55. Producció: Itàlia. Amb Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Sergio Castellitto. Guió: Pietro Castellitto. Enees persegueix el mite que porta en el seu nom, ho fa per sentir-se viu en una època morta i decadent. Ho fa juntament amb Valentino, un aviador acabat de batejar. A més del narcotràfic i les festes, tots dos comparteixen la seva joventut. Amics de tota la vida, víctimes i creadors d’un món corrupte, però moguts per una vitalitat incorruptible. Més enllà dels límits de les normes, a l’altra banda de la moral, hi ha un mar ple d’humanitat i símbols per descobrir. Enees i Valentino sobrevolaran amb les conseqüències més extremes. Tanmateix, les drogues i l’inframón són l’ombra invisible d’una història que parla d’una altra cosa: un pare melancòlic, un germà que lluita a l’escola, una mare derrotada per l’amor i una bella noia, un final feliç i una mort feliç, una palmera que cau sobre un món de vidre. És enmig de les escletxes de la vida quotidiana que s’acaba de mica en mica l’aventura d’Enea i Valentino. Una aventura que semblarà criminal als altres, però que per a ells és, i serà, sobretot, una aventura d’amistat i amor. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Richard LINKLATER, “HIT MAN“. Durada: 1h53. Producció: EUA. Amb Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta. Guió: Glen Powell, Richard Linklater, Markus Wittman, basat en un article de Skip Hollandsworth. Segueix en Gary Johnson (Glen Powell), un investigador de personal, que fa el paper d’un sicari per enxampar persones que preparen un cop. Enllaços: IMDB, MyMovies.

No Ficcions (Documentals).

De Neo SORA, “RYUICHI SAKAMOTO / OPUS“. Durada: 1h43. Producció: Japó. Amb Ryuichi Sakamoto. L’última actuació de Ryuichi Sakamoto, una pel·lícula de concerts amb només ell i el seu piano tocant per última vegada abans de morir, amb una clara voluntat de testament artístic i espiritual. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Yervant GIANIKIAN i Angela RICCI LUCCHI, “FRENTE A GUERNICA“. Durada: 2h06. Producció: Itàlia. Versión íntegra. Veus narratives: Yervant Gianikian, Lucrezia Lerro. Dos artistes reflexionen sobre les grans guerres i ideologies que van canviar el paisatge del segle XX. Enllaços: IMDB, MyMovies, Museo Reina Sofía.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Shinya TSUKAMOTO, “SHADOW OF FIRE” / “OMBRA DI FUOCO” / “HOKAGE”. Durada: 1h35. Producció: Japó. Amb Shuri, Ouga Tsukao, Hiroki Kono, Mirai Moriyama. Guió: Shinya Tsukamoto. Nota: Tsukamoto torna a un tema habitual en ell, les conseqüències de la guerra en els éssers humans. “Hokage” és una continuació del discurs sobre la guerra i la violència que va començar el 2014 amb “Fires on the Plain” i va continuar amb “Zan”. A “Hokage”, Tsukamoto s’enfronta a les conseqüències i les cicatrius, tant físiques com mentals, que la guerra deixa enrere. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Nara NORMANDE i TIÃO, “SEM CORAÇÃO” / “HEARTLESS”. Durada: 1h31. Producció: Brasil, França, Itàlia. Amb Maya de Vicq, Eduarda Samara, Maeve Jinkings, Erom Cordeiro, Ian Boechat, Kaique Brito, Alaylson Emanuel, Lucas Da Silva, Elany Santos. Estiu de 1996, nord-est del Brasil. La Tamara gaudeix de les seves últimes vacances abans de traslladar-se a la capital a estudiar. Un dia coneix una noia anomenada “Sem Coração”, amb una cicatriu al pit, i, a mesura que avança l’estiu, s’hi veu cada vegada més atreta. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

De Jack HUSTON, “DAY OF THE FIGHT“. Durada: 1h45. Producció: EUA. Amb Michael Pitt, Nicolette Robinson, Ron Perlman, Joe Pesci, John Magaro, Anatol Yusef. Guió: Jack Huston. La pel·lícula segueix un boxejador famós mentre s’embarca en un viatge redemptor del seu passat i present, el dia del seu primer combat des que ha sortit de la presó. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

D’ Afef BEN MAHMOUD i Khalil BENKIRANE, “BACKSTAGE“.Durada: 1h37. Producció: Marroc, Tunisia, Bèlgica, França, Qatar, Noruega, Aràbia Saudita. Amb Sondos Belhassen, Afef Ben Mahmoud, Saleh Bakri, Sidi Larbi Cherkaoui, Sofiane Ouissi, Hajiba Fahmy, Ali Thabet, Abdallah Badis, Salima Abdel-Wahab, Nassim Baddag. Guió: Afef Ben Mahmoud. La companyia de dansa “Senza Frontiere” conclou la seva gira al Marroc. En el penúltim espectacle en una ciutat situada a la serra de l’Atles, Aida provoca Hedi, el seu company de vida i a l’escena, que al seu torn li fa mal davant els ulls horroritzats dels altres ballarins. Amb l’esperança de salvar l’últim espectacle, el grup se’n va immediatament per a localitzar l’únic metge disponible a la zona i curar l’Aida. Durant el trajecte, per evitar un mico, l’autobús es desvia i miraculosament s’atura al voral de la carretera. Sense una roda de recanvi, la companyia es troba encallada al bosc. A fora la lluna plena il·lumina un paisatge majestuós i inquietant. Així comença una mena de ‘road movie’: en comptes d’esperar la tornada del conductor, tota la companyia decideix entrar al bosc per arribar al poble. En aquest camí, sobreïx el veritable rostre dels personatges. Després d’una nit llarga i cansada, el grup aconsegueix arribar a casa del metge de matinada. Quan arriba un altre dia,a la companyia s’instaura una nova dinàmica. Òpera prima.

De Delphine GIRARD, “QUITTER LA NUIT” / “THROUGH THE NIGHT”. Durada: 1h48. Producció: Bèlgica, Canadà, França. Amb Selma Alaoui, Guillaume Duhesme, Veerle Baetens, Anne Dorval, Adèle Wismes, Gringe, Alba Casado. Guió: Delphine Girard. Un vespre, una dona en perill truca a la policia. L’Anna respon a aquesta crida d’ajuda. Detenen un home. Passen les setmanes, els tribunals en busquen proves i l’Aly, l’Anna i el Dary s’enfronten als ecos d’aquella nit que no es poden deixar enrere. Òpera prima.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge en competició.

De Fabrizio PATERNITI MARTELLO, “IT ISN’T SO‘. Durada: 0h11. Producció: Itàlia.

Llargmetratge en competició.

De Moin HUSSAIN, “SKY PEALS“. Durada: 1h31. Producció: Regne Unit. Amb Faraz Ayub, Natalie Gavin, Claire Rushbrook, Simon Nagra, Steve Oram, Jeff Mirza, Bill Fellows. Guió: Moin Hussain. L’Adam treballa el torn de nit en una estació de servei d’autopistes i porta una vida mediocre i solitària gairebé sense contacte humà. S’assabenta que el pare, els rastres del qual havia perdut, és mort, i intenta amb dificultats reconstruir la imatge d’un home que mai va conèixer i reexamina els detalls del seu passat, que és difícil d’entendre. Quan descobreix qui era el pare, convençut que no és humà, Adam inicialment rebutja la idea com a ridícula. No obstant això, el dubte l’arrossega lentament, portant amb ell una reflexió seriosa: i si fos la veritat, què significaria això per a Adam?

FOTO DE L’APUNT: “Ryuichi Sakamoto / Opus”, de Neo Sora.