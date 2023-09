Dilluns, 4 de setembre, a Venècia 2023

Potentíssima jornada la d’avui a Venècia 2023, amb la projecció, en concurs, dels darrers treballs de Ryûsuke Hamaguchi (“Drive my car”, “La rueda de la fortuna y la fantasía”, “Asako I & II” ) i Sofia Coppola (“The Virgin Suicides”, “Lost in Translation”, “Marie Antoinette”, “The Beguiled” ) i, fora de concurs, el film francès de Woody Allen, “Coup de chance”.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Ryûsuke HAMAGUCHI, “EVIL DOES NOT EXIST” / “IL MALE NON ESISTE” /”AKU WA SONZAI SHINAI”. Durada: 1h46. Producció: Japó. Amb Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani. Guió: Ryûsuke Hamaguchi. Nota sinòptica: És la història d’una empresa de Tòquio que vol construir un càmping de luxe en un poble de muntanya, posant en risc l’equilibri ambiental i provocant enfrontaments amb la població local. Sinopsi: Takumi i la seva filla Hana viuen al poble de Mizubiki, prop de Tòquio. Com les generacions que els van precedir, porten una vida modesta segons els cicles i l’ordre de la natura. Un dia, els vilatans s’assabenten d’un pla per construir un glàmping, un càmping de luxe, a poca distància a peu de les seves cases ia poca distància a peu de la mansió de Takumi. El projecte oferiria als veïns i veïnes una còmoda “escapada” a la natura, una perspectiva d’una altra vida quotidiana, d’un nou benestar. Quan els representants de la constructora de Tòquio arriben al poble per celebrar una reunió, queda clar que el projecte afectarà negativament el subministrament d’aigua local, provocant malestar. L’equilibri ecològic del poble i la forma de vida civilitzada dels seus habitants es veuen en perill amb conseqüències que afecten profundament la vida de Takumi i la petita Hana. Enllaços: IMDB, MyMovies.| DE: Caramel |

De Sofia COPPOLA, “PRISCILLA“. Durada: 1h50. Producció: EUA, Itàlia. Amb Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk. Guió: Sofia Coppola, basat en las memòries “Elvis and Me“, de Priscilla Presley. Nota sinòptica: la relació d’Elvis Presley (Jacob Elordi) i Priscilla (Cailee Spaeny). Sinopsi: Quan l’adolescent Priscilla Beaulieu coneix Elvis Presley en una festa, l’home que ja és una superestrella meteòrica del rock and roll es converteix en algú del tot inesperat en moments privats: un enamorat emocionant, un aliat en la solitud, un amable millor amic. A través dels ulls de Priscilla, Sofia Coppola explica la cara invisible d’un gran mite nord-americà en el llarg festeig i el turbulent matrimoni d’Elvis i Priscilla, des d’una base de l’exèrcit alemany fins a la seva finca de somni a Graceland, en aquest retrat d’amor, fantasia i fama, profundament sentit i encisadorment detallat. Enllaços: IMDB, MyMovies. | D-EUA: A24.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Cédric KAHN, “MAKING OF“. Durada: 1h59. Producció: França. Amb Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Riad Gahmi, Thais Vauquières, Orlando Vauthier, Johanna Colboc, Thomas Silberstein. Guió: Fanny Burdino, Samuel Doux, Cédric Kahn. La història gira al voltant de Simon, que comença el rodatge d’una pel·lícula sobre la lluita d’un grup de treballadors per mantenir viva la seva fàbrica i, amb ella, la feina. És una lluita ingrata que els veu ocupar el local i enfrontar-se amb els seus caps que volen traslladar l’empresa. Però res va com estava previst. I mentre el director defensa els interessos d’aquests treballadors, ha d’enfrontar-se al propi conflicte social dins del seu equip… Enllaços: IMDB, MyMovies. | VI: Elle Driver. | DF: AdVitam | EF: 10.01.2024.

De Luca BARBARESCHI, “THE PENITENT – A RATIONAL MAN“. Durada: 2h. Producció: Itàlia. Amb Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester. Guió: David Mamet, basat en la seva peça teatral. Un psiquiatre veu descarrilada la seva carrera i la seva vida privada després de negar-se a declarar a favor d’un antic pacient violent i inestable que ha mort diverses persones. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Woody ALLEN, “COUP DE CHANCE” / “GOLPE DE SUERTE”. Durada: 1h33. Producció: França, Anglaterra. Amb Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider. Guió: Woody Allen. Nota sinòptica: El vincle de dos joves condueix a la infidelitat matrimonial i, finalment, al crim. Sinopsi: La Fanny (Lou de Laâge) i en Jean (Melvil Poupaud) semblen el matrimoni ideal: tots dos tenen èxit a la feina, viuen en un pis preciós en un exclusiu barri de París i semblen estar tan enamorats com quan es van conèixer. Però quan la Fanny topa accidentalment amb l’Alain (Niels Schneider), un antic company d’institut, es torna boja d’amor. No triguen a tornar a veure’s i cada vegada intimen més… Nota: rodat en francès. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DE: Wanda. EE: 29.09.2023.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Selman NACAR, “HESITATION WOUND” / “FERITA DA ESITAZIONE” / “TEREDDÜT ÇİZGİSİ”. Durada: 1h24. Producció: Turquia, Espanya, Romania, França. Amb Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak. Canan, advocada penalista, divideix el seu temps al jutjat i al llit d’hospital de la mare a la nit. Canan ha de prendre una decisió moral que afectarà la vida de la seva mare, del jutge i del client sospitós d’assassinat, la defensa del qual s’està girant a favor seu. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Mohamed BEN ATTIA, “BEHIND THE MOUNTAINS” / “DIETRO LE MONTAGNE” /”OURA EL JBEL” (“Les ordinaires”). Durada: 1h38. Producció: Tunísia, Bèlgica, França, Itàlia, Aràbia Saudí, Qatar. Amb Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi, Wissem Belgharek. Guió: Mohamed Ben Attia. Drama íntim d’un pare que intenta recuperar la relació amb el seu fill. Després de passar quatre anys a la presó, en Rafik només té un pla: portar el seu fill darrere de les muntanyes i mostrar-li el seu sorprenent descobriment. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

D’Anaïs TELLENNE, “L’HOMME D’ARGILE“. Durada: 1h34. Producció: França. Amb Raphaël Thiéry, Emmanuelle Devos, Mireille Pitot, Marie-Christine Orry. Guió: Anaïs Tellenne. Perquè només té un ull, una complexió impressionant i gairebé seixanta anys, en Raphael (Raphaël Thiéry) sap que espanta la gent. Viu amb la mare en un pavelló situat a la vasta finca de la casa pairal de la qual n’és el conserge. Des que els propietaris van morir, ha menat una existència tranquil·la. Tot canvia la nit que l’hereva, Garance, torna a la casa familiar. Enllaços: IMDB, MyMovies, Unifrance.

Mostra de Venècia 2023. Venezia Classici.

D’Andrej TARKOVSKIJ, “ANDREJ RUBLEV – DIRECTOR’S CUT”. Any: 1966. Durada: 3h11. Producció: Rússia (URSS).

De William FRIEDKIN, “THE EXORCIST“. Any: 1973. Durada: 2h12. Producció: EUA.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

De CHONG Keat Aun, “SNOW IN MIDSUMMER” / “WU YUE XUE”. Durada: 1h56. Producció: Malàsia, Taiwan, Singapur. Amb Wan Fang, Pearlly Chua, Rexen Cheng, Pauline Tan, Peter Yu, Alvin Wong. Guió: Chong Keat Aun. El 13 de maig (513 en cultura mandarí) de 1969, arran de les tensions postelectorals, va esclatar una revolta a Kuala Lumpur. Durant una representació de teatre de carrer de l’òpera xinesa ‘Snow in Midsummer’ (el protagonista de la qual, Dou E, interpretat pel cap de la comparsa, és condemnat i assassinat injustament), sufoquen amb sang la revolta. En l’emoció, Ah Eng i la seva mare són rescatades per la companyia teatral, però perden el contacte amb el seu germà i el seu pare. Durant 49 anys, Ah Eng romandrà atrapada en aquell tràgic dia, fins que el 2018 torna a Kuala Lumpur on es troba inesperadament amb “Dou E” al cementiri de les víctimes del 13 de maig, el cementiri 513.

Esdeveniment Especial.

D’Edoardo MORABITO, “L’AVAMPOSTO“. Durada: 1h24. Producció: Itàlia, Brasil.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge en competició.

De Tommaso FRANGINI, “FOTO DI GRUPPO“. Durada: 0h17. Producció: Itàlia.

Llargmetratge en competició.

De LEE Hong-Chi, “LOVE IS A GUN” / “AI SHI YI BA QIANG”. Durada: 1h21. Producció: Hong Kong, Taiwan. Amb Lee Hong-chi, Lin Ying Wei, Zheng Qing Yu, Lin Ke Ren, Lee Yu Yao, Edison Song. Guió: Lee Hong-Chi, Lin Cheng Hsun. Després de sortir de presó, en Sweet Potato es conforma amb la seva feineta a la vora del mar, vivint amb uns ingressos minsos i ignorant els comentaris dels que li diuen que ho deixi estar. No obstant això, és arrossegat al vòrtex del passat quan el vell ‘boss’ (a qui no ha vist mai en persona), la mare (que confia en ell tots els seus deutes) i finalment el seu amic Maozi reapareixen a la seva vida. Un darrere l’altre s’apoderen amb força del seu present i esborren tota esperança defutur. Només Seven aconsegueix, fins a cert punt, alleujar-li les angoixes. Un dia, davant del teló de fons d’un paisatge costaner opressiu i carregat de ‘smog’, en Sweet Potato té finalment una trobada amb el ‘boss’…

FOTO DE L’APUNT: “Priscilla”, de Sofia Coppola.