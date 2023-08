Dijous, 31 d’agost, a Venècia 2023

A la competició veneciana, avui, en Pablo Larraín tracta en Pinochet com un vampir, en Michael Mann biografia en Ferrari amb l’Adam Driver i en Luc Besson aspira a fer-se un lloc entre els cineastes seriosos amb la col·laboració (diuen que extreordinària) de l’actor Caleb Landry Jones. El dia que Francis Ford Coppola presenta una versió restaurada i refeta de “One from the heart”, les filles de Guillermo Arriaga presenten film a Horitzons, les Jornades ja volen i arranca la Setmana de la Crítica.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Pablo LARRAÍN, “EL CONDE“. Durada: 1h50. Producció: Xile. Amb Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger. Guió: Guillermo Calderón, Pablo Larraín. Comèdia negra centrada en un Augusto Pinochet que no és mort sinó un vampir vell. Després de viure 250 anys en aquest món, ha decidit morir d’una vegada per totes. Comentari del director del Festival: un dur atac polític a Xile que no ha pogut passar comptes amb el passat en no haver enviat a judici el dictador i els seus acòlits. Nota: producte Netflix. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Michael MANN, “FERRARI“. Durada: 2h10. Producció: EUA. Amb Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey. Guió: Troy Kennedy-Martin, Michael Mann, basat en el llibre de Brock Yates. Sinopsi: Ambientada a l’estiu de 1957. L’antic pilot Enzo Ferrari està en crisi. La fallida ha posat de genolls l’empresa que ell i la seva dona Laura van construir des de zero deu anys abans. La seva relació és tensa per la pèrdua d’un fill i el reconeixement d’un altre. En Ferrari decideix compensar les diverses pèrdues que li ha suposat la vida apostant-ho tot a una cursa de cotxes que hauria recorregut 1.000 milles per tota Itàlia: la mítica Mille Miglia. Comentari del director del Festival: centrat en els anys crucials de la crisi de l’equip i el tràgic accident que posarà fi a la carrera de Millle Miglia. En el fons, la crisi matrimonial entre Ferrari i la seva dona, una crisi que també té implicacions empresarials i professionals (..) Poques vegades un director estranger ha aconseguit recrear amb tanta precisió el clima italià d’aquells anys. Enllaços: IMDB, MyMovies | DI: 01.

De Luc BESSON, “DOGMAN“. Durada: 1h54. Producció: França. Amb Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Clemens Schick, Grace Palma. Guió: Luc Besson. Un supervivent d’un trauma infantil es cura gràcies al seu amor pels gossos. Comentari del director del Festival: trama sorprenent, monument a un actor australià com Caleb Landry Jones en una actuació destinada a romandre memorable. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DE: Diamond | DF:EuropaCorp.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

Sèrie.

De Xavier Giannoli i Frédéric Planchon, “D’ARGENT ET DE SANG” (EP. 1-12). Amb Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Judith Chemla, David Ayala, Olga Kurylenko, Yvan Attal, André Marcon, Victoire du Bois, Matthias Jacquin, Lyes Kaouh. Enllaç: IMDB.

No Ficció (Documental).

D’ Ibrahim NASH’AT, “HOLLYWOODGATE“. Durada: 1h29. Producció: Alemanya, EUA. El director egipci Ibrahim Nash’at narra el retorn dels talibans a l’Afganistan. Enllaç: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Lkhagvadulam PUREV-OCHIR, “CITY OF WIND” / “CITTÀ DEL VENTO” / “SER SER SALHI”. Durada: 1h44. Producció: França, Mongòlia, Portugal, Països Baixos, Alemanya, Qatar. Amb Tergel Bold-Erdene, Nomin-Erdene Ariunbyamba, Bulgan Chuluunbat, Ganzorig Tsetsgee, Tsend-Ayush Nyamsuren. Ze, de 17 anys, estudia molt a l’escola per tenir èxit a la societat freda i insensible de la Mongòlia moderna. Quan Ze coneix Maralaa, els seus sentits es desperten i sembla possible una altra realitat. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Mariana ARRIAGA i Santiago ARRIAGA, “A CIELO ABIERTO“. Durada: 1h57. Producció: Mèxic, Espanya. Amb Theo Goldin, Federica Garcia, Maximo Hollander, Julio Cesar Cedillo, Sergio Mayer Mori, Julio Bracho, Cecilia Suarez, Manolo Cardona. Dos germans adolescents s’embarquen en un viatge per carretera a la frontera entre Mèxic i Estats Units per localitzar l’home responsable de l’accident de cotxe en què va morir el seu pare. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

De Karan TEJPAL, “STOLEN“. Durada: 1h32. Producció: Índia. Amb Abhishek Banerjee, Shubham, Mia Maelzer, Harish Khanna, Sahidur Rahaman. Guió: Agadbumb, Gourav Dhingra, Karan Tejpal. Segresten un nadó de cinc mesos. Dos germans, Gautam i Raman, són testimonis del segrest i intenten ajudar la mare fins que s’impliquen en les complexitats de la investigació. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia. Venezia Classici.

De Francis Ford Coppola, “ONE FROM THE HEART: REPRISE“. Declaracions de Coppola: Sempre he estimat “One from the Heart”, tot i que va alterar els meus plans amb l’americà Zoetrope. Tanmateix, el cinema sempre és màgia, i mentre preparava la pel·lícula per a la restauració en format 4k, em vaig adonar que podia millorar-ne la història. Aquest nou llançament és superior en molts aspectes, i estic orgullós del que ha aconseguit “One from the Heart: Reprise”.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

De Stefanie KOLK, “MILK” / “MELK”. Durada: 1h36. Producció: Països Baixos. Amb Frieda Barnhard, Aleksej Ovsiannikov, Ruth Sahertian, Jules Elting, Murat Toker, Arnoud Bos, Zineb Fallouk, Wimie Wilhelm. Guió: Stefanie Kolk, Nena van Driel. Al cap d’uns dies d’haver donat a llum un nadó mort, els pits de la Robin comencen a produir llet materna. No vol llençar-la i pren la decisió inusual d’oferir-la a qui ho necessiti. No obstant això, la recerca d’un lloc on donar-la es fa més difícil del que s’esperava i, mentrestant, la seva llet comença a envair el congelador, la seva relació i la seva vida. Òpera prima.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

De Liliana CAVANI, “INCONTRO DI NOTTE“. Any 1960. Curtmetratge d’inauguració de la Setmana.

D’Andres PEYROT, “DIEU EST UNE FEMME” / “GOD IS A WOMAN”. Durada: 1h27. Producció: França, Suïssa, Panamà. Llargmetratge d’inauguració de la Setmana- fora de concurs. Guió: Andrés Peyrot, Elizabeth Wautlet. El 1975, l’oscaritzat director francès Pierre-Dominique Gaisseau aterra a Panamà per rodar un documental sobre el poble kuna, pel qual les dones són sagrades. Gaisseau, la seva dona i la seva filla Akiko viuen amb els Kuna durant més d’un any, però aviat el projecte es queda sense fons i un banc els acaba confiscant bobines. Cinquanta anys després, els kuna encara esperen la “seva” pel·lícula ara convertida en llegenda i transmès oralment de la gent gran a les noves generacions. Fins que un dia es descobreix una còpia oculta a París…

