En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en algunes seccions del Festival de Berlín (Competició, Berlinale Special, Encounters i Panorama). Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Berlín‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Dia a dia’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Berlín’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Dijous, 15 de febrer, a Berlín 2024.

Competició.

De Tim MIELANTS, “Small Things Like These” / “Kleine Dinge wie diese”. Producció: Irlanda, Bèlgica, EUA. Productors executius: Matt Damon (sembla que ell només n’és productor), Ben Affleck, Kevin Halloran, Michael Joe. Durada: 1h36. Guió: Enda Walsh, basat en la novel·la homònima de Claire Keegan. Amb Cillian Murphy, Ciarán Hinds, Eileen Walsh, Clare Dunne, Emily Watson, Michelle Fairley. Sinopsi: Nadal de 1985. El devot pare i comerciant de carbó Bill Furlong (Cillian Murphy) descobreix tot de secrets que guarda el convent de la seva ciutat, així com algunes veritats importants sobre la seva pròpia vida. Nota: film inaugural de Berlín 2024. Tim Mielants: 11.12.1979. Director de sèries televisives -d’entre les quals, 6 episodis de “Peaky Blinders” (2016), protagonitzats per Cillian Murphy-, amb el seu film “De Patrick” (2019) va guanyar com a Millor Director al Festival de Karlovy Vary i va participar a Noves Visions de Sitges i el 2021 va signar, conjuntament amb els actors Michelle Fairley i Bouli Lanners, “Un amor a Escòcia” / “Un amor en Escocia” / “Nobody Has to Know“. En aquest blog: Cillian Murphy inaugurarà la Berlinale 2024. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Panorama.

De Levan AKIN, “Crossing“. Producció: Suècia, Dinamarca, França, Turquia, Geòrgia. Amb Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı. Sinopsi: La Lia, una mestra jubilada, s’ha promès trobar la seva neboda, la Tekla, desapareguda. La seva recerca la porta a Istanbul on coneix l’Evrim, un advocat que lluita pels drets dels trans, i la Tekla comença a sentir-se més a prop que mai. Nota: Akin aconseguí un cert èxit amb “Solo nos queda bailar” / “And Then We Danced” (2019). Enllaços: IMDB. MyMovies. VI: Totem Films.