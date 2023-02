Curtmetrages i migmetratges al blog

No soc gaire amant dels curtmetratges i dels migmetratges, però s’hi ha de parar atenció, perquè permeten conèixer cineastes interessants, alguna proposta suggerent… De manera que, a partir d’ara, i en aquesta categoria “Curtmetratges” me n’aniré fent ressó, ni que sigui, per part meva, com a exercici. He de confessar que molts productes d’aquest format els rebutjo perquè són monoidea, sovint d’allò que en una època en dèiem de “quedada”… Si, gairebé per accident, en aquests gairebé 18 anys del blog s’ha colat algun comentari sobre un curtmetratge o migmetratge, es quedarà allà on el vaig deixar, sense incloure’l en aquesta categoria que ara creo.