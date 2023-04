Canal de cinema valencià, a Filmin

Filmin ha obert un canal dedicat al cinema valencià. Igual com han fet amb FilminCat, la llengua no és un criteri definitori i inclouen pel·lícules amb producció valenciana, siguin en la llengua que siguin. Però la interfície del canal és en castellà, no és en valencià, llevat de l’apartat dedicat als films en la nostra llengua (en què també hi ha pel·lícules en el català del Principat -però em sembla que són les que tenen productora valenciana-).

FOTO DE L’APUNT: “Camagroga”