Berlín 2024: Ós d’Or d’Honor per a Martin Scorsese

El 74è Festival Internacional de Cinema de Berlín atorgarà al director, productor i guionista nord-americà Martin Scorsese l’Ós d’Or d’Honor per la seva trajectòria en una cerimònia al Berlinale Palast el 20 de febrer de 2024.

Per a qualsevol que consideri el cinema com l’art de donar forma a una història d’una manera completament personal i universal, Martin Scorsese és un model inigualable. Les seves pel·lícules han acompanyat la nostra història com a espectadors i éssers humans, els seus personatges han viscut i crescut dins nostre, la seva visió de la història i de la humanitat ens ha ajudat a entendre i qüestionar-nos qui som i d’on venim. (..) És un gran plaer rebre una vegada més a un bon amic del festival i oferir-li el nostre premi d’honor més prestigiós, diuen el duo de directors de la Berlinale Mariëtte Rissenbeek i Carlo Chatrian.

Diu també el Festival: Des dels anys setanta, el director (..) és un dels cineastes més influents del món del cinema. Només les obres de direcció de l’italoamericà d’arrel siciliana comprenen més de 70 pel·lícules. Molts dels seus films han escrit història del cinema i la versatilitat de la seva obra és única. Les seves pel·lícules més conegudes inclouen “Taxi Driver” (1975, Palma d’Or Canes 1976), “Raging Bull” (1980, Concurs de la Berlinale – Fora de Competició 1981), “After Hours” (1985, Millor director a Canes 1986), “El color del diner” ( 1986), “Un dels nostres” (1990), “Cape Fear” (1991, Berlinale Competició 1992), “L’edat de la innocència” (1993), Casino (1995), “Gangs of New York” (2002, Berlinale Competició – Fora de competició 2003 i Retrospectiva 2010), “L’aviador” (2004), “Infiltrats” (2006), “Shine a Light” (2008 Berlinale Film Inaugural), “Shutter Island” (2010, Berlinale Competició – Fora de competició), “Hugo” (2011), “The Wolf of Wall Street” (2013), “Silence” (2016) i “The Irishman” (2019). Una altra presentació a la Berlinale va ser el treball en curs ‘Untitled New York Review of Books Documentary’ (2014), que més tard va ser llançat per HBO com a ‘The 50 Year Argument’. (..) Martin Scorsese també està molt compromès amb el patrimoni cinematogràfic històric. Amb ‘The Film Foundation’, dóna suport a la restauració i distribució de pel·lícules clàssiques. (..) Alguns clàssics de la Berlinale van comptar amb el suport de ‘The Film Foundation’ i la primera exposició del món sobre el director va ser mostrat per la Deutsche Kinemathek de gener a maig de 2013.

FOTO DE L’APUNT: Martin Scorsese © Brigitte Lacombe