“Beach House”, cinema jove en català i premiat

Mitjançant ‘El Cinèfil‘ m’he assabentat que “Beach House“, nou llargmetratge d’Hèctor H. Vicens, rodada en català entre les Illes (Magaluf) i Catalunya, ha guanyat el Premi a la Millor Pel·lícula Internacional i el Premi al Millor Director a la present edició del Mammoth Film Festival, de Califòrnia.

Un punt interessant de la proposat és que es tracta de cinema jove fet en la nostra llengua: (..) feia temps que volia fer una pel·lícula en català per a un públic jove, ja que és un gènere pràcticament inexistent al nostre país (..), he declarat l’autor, Hèctor H. Vicens. El repartiment: Albert Carbó (Xavi), Francesc Colomer (Manu), Martí Atance (Isaac), Nina Guseva (Natasha), i Tony Corvillo (Ivan). La història: en Xavi és un noi que se’n va de viatge a Mallorca amb els seus dos amics, l’Isaac i en Manu. Un cop hi són, ves per on, aquell viatge que prometia festa i diversió es converteix en un malson perquè s’enamora de la Natasha, una turista que resulta ser la novia d’un mafiós rus. Productor del film: Carles Torras, que com a director és autor de “Joves” (2004).

Precisament Carles Torras ha destacat, del director d’aquesta pel·lícula: (..) la seva habilitat i atreviment per barrejar gèneres. La pel·lícula comença com una comèdia gamberra, es transforma en un thriller amb una alta càrrega de tensió i acaba com un film d’autor existencialista. Ho combina tot amb una gran frescor i sense sortir de to en cap moment (..). Hèctor H. Vicens té una certa trajectòria com a guionista, en què potser destaca la seva participació en l’escriptura de “Phoenix 11·23” (2012), de Joel Joan, i com a director de llargmetratges de ficció va debutar amb el thriller dramàtic “El cadàver d’Anna Fritz” (2015) -del qual n’està preparant el ‘remake’ americà-, posteriorment va fer “Day of the Dead: Bloodline” (2017), un telefilm de terror amb producció internacional, distribuït per Netflix, i té en projecte ‘The Invasions’, una sèrie televisiva de ciència ficció, i “32 Gats”, que també ha escrit ell mateix.

A més, segons Hèctor H. Vicens, mallorquí de 47 anys d’edat, la pel·lícula (..) tracta temes com la falta de valor que es dona a la intimitat a les xarxes socials i la falsa felicitat que s’hi ven, tothom sembla que visqui dins un anunci publicitari (..) I també aborda la destrucció de la costa del Mediterrani, amb un model de negoci enfocat al turisme de borratxera, que ha convertit moltes de les nostres localitats en autèntics centres d’oci per a hooligans esbojarrats (..).

“Beach House” és una producció de Zabriskie Films i Visualsuspects, en coproducció amb IB3, producció associada de Silendiuem Films, col·laboació de La Charito Films, amb la participació de TV3 i el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics.