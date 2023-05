Mica Levi guanya el premi (no oficial) a la Millor Banda Sonora de Canes 2023, per “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer (Competició).

Es pot dir que, ran de la projecció del film, hi ha hagut unanimitat de la crítica a remarcar-ne el seu gran treball, en una pel·lícula en què el so té un paper fonamental.