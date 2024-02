Albert Serra, membre del Jurat Internacional de Berlín 2024

En la que serà la seva darrera edició al capdavant del Festival de Berlín (15-25 de febrer de 2024), els codirectors del certamen, Carlo Chatrian i Mariëtte Rissenbeek, estan jugant de manera molt forta les seves cartes. L’any passat van demostrar que era possible i plausible un festival de primera categoria basat en les pel·lícules i no tant amb els noms dels seus autors, reeixint a configurar-ne una edició de qualitat, força en la línia del que havia estat Locarno durant la direcció de Chatrian, però amb la dimensió i abast d’una convocatòria de primeríssima divisió. Fa deu dies ja van confirmar que es mantenien en la mateixa línia, malgrat que ja saben que l’any que ve hi haurà canvi de rumb, amb nova directora, i avui han fet oficial el que ja se sabia des de fa unes setmanes, que la composició del Jurat Internacional té algun nom radical, com el del català Albert Serra.

Els membres d’aquest Jurat seran: Brady Corbet (EUA), Ann Hui (Hong Kong, Xina), Christian Petzold (Alemanys), Albert Serra (Catalunya), Jasmine Trinca (Itaàlia) i Oksana Zabuzhko (Ucraïna). Lupita Nyong’o (Kenya / Mèxic) en serà la presidenta.

El Jurat Internacional es renova cada any i lliura els següents premis: Ós d’Or a la millor pel·lícula (atorgat als productors de la pel·lícula), Ós de Plata Gran Premi del Jurat, Ós de Plata Premi del Jurat, Ós de Plata al Millor Director, Ós de Plata a la millor actuació principal, Ós de Plata a la millor actuació secundària, Ós de Plata al Millor Guió, Ós de Plata per la seva destacada contribució artística. Cap dels Óssos pot ser premiat ex-aequo. El Jurat no podrà atorgar més d’un premi a la mateixa pel·lícula, excepte en el cas dels premis d’actuació, que es podran atorgar a més de qualsevol altre premi (Ós d’Or, Ós de Plata, Gran Premi del Jurat, etc.).

Cal recordar que l’any passat en va ser membre la també catalana Carla Simón.